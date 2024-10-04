Кабмін схвалив залучення кредитів на $750 мільйонів на реформу управління державними фінансами

Кабінет Міністрів схвалив залучення коштів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) в розмірі $450 млн і кредиту від Міжнародної асоціації розвитку в розмірі $300 млн для реалізації проєкту "Програма "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління" (SURGE).

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 4 жовтня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Він уточнив, що програму SURGE спрямовано на підвищення ефективності залучення, розподілу та моніторингу бюджетних коштів на урядовому та місцевому рівнях шляхом введення передових міжнародних практик за чотирма напрямами:

управління публічними інвестиціями;

управління державними фінансами на місцевому рівні;

фіскальне управління на місцевому рівні;

підвищення ефективності у сфері адміністрування доходів.

Крім того, Кабмін схвалив залучення гранту від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку у розмірі $10 млн для реалізації інвестиційного проекту "Зміцнення спроможності Уряду щодо впровадження фіскальної реформи".