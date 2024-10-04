БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмін схвалив залучення кредитів на $750 мільйонів на реформу управління державними фінансами

податки

Кабінет Міністрів схвалив залучення коштів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) в розмірі $450 млн і кредиту від Міжнародної асоціації розвитку в розмірі $300 млн для реалізації проєкту "Програма "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління" (SURGE).

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 4 жовтня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Він уточнив, що програму SURGE спрямовано на підвищення ефективності залучення, розподілу та моніторингу бюджетних коштів на урядовому та місцевому рівнях шляхом введення передових міжнародних практик за чотирма напрямами:

  • управління публічними інвестиціями;
  • управління державними фінансами на місцевому рівні;
  • фіскальне управління на місцевому рівні;
  • підвищення ефективності у сфері адміністрування доходів.

Читайте також: Податківці почали автоматично отримувати інформацію про рахунки українців за кордоном

Крім того, Кабмін схвалив залучення гранту від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку у розмірі $10 млн для реалізації інвестиційного проекту "Зміцнення спроможності Уряду щодо впровадження фіскальної реформи".

Автор: 

Кабмін (7905) кредит (3386) Мінфін (2981) податки (2544) Державна податкова служба (423) МБРР (56)
Нагадує - мама,вишліть 300гр. купити гаманец,бо нема куди гроші складати!
04.10.2024 19:17 Відповісти
ВРта міністрства не ефективні, тут приводилось багато прикладів та ідей, де взяти гроші!
потрібно повністю змінювати владу, а не борати чергові кредити!
04.10.2024 21:05 Відповісти

