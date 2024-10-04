НАБУ завершило розслідування у справі ексголови Фонду держмайна Сенниченка. Він виїхав з України два з половиною роки тому

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування у справі очолюваної ексголовою Фонду державного майна України (ФДМУ) Дмитром Сенниченком злочинної організації.

За даними слідства, її діяльність призвела до збитків держави на суму понад 700 млн грн, учасників злочинної організації також підозрюють у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 мільярдів гривень, повідомляє пресслужба НАБУ.

Наразі серед підозрюваних у цій справі:

ексголова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко (організатор);

наближена до нього особа (співорганізатор);

перший заступник голови ФДМУ у 2021 році Денис Кудін, зараз працює виконавчим віцепрезидентом з корпоративної стратегії та розвитку ПАТ "Укрнафта";

ексрадник голови ФДМУ;

двоє колишніх в. о. директора АТ "Одеський припортовий завод" (у різні періоди);

в. о. керівника АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія";

два власники ТОВ - переможця аукціону на АТ "Одеський припортовий завод";

одна фізична особа - співучасник злочину.

"НАБУ і САП здійснюють заходи щодо розшуку підозрюваних осіб, які переховуються від правосуддя, а також встановлюють інші епізоди діяльності злочинної організації та решту її ймовірних учасників", – зазначається у повідомленні.

Що відомо про справу Сенниченка?

Нагадаємо, НАБУ наприкінці березня 2023 року викрило злочинну організацію на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Сенниченком.

За даними слідства, упродовж 2019-2021 років її учасники заволоділи понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія". Сума неправомірної вигоди, отримана членами злочинної організації за весь час контролю над "Одеським припортовим заводом" оцінювалася у понад 2 мільярди гривень.

У НАБУ уточнювали, що затримати вдалося лише в.о. директора "ОПЗ" і радника голови ФДМУ. Ще сімом фігурантам справи – ексголові ФДМУ, наближеній до нього особі, в.о. директора "ОПЗ", в.о. керівника АТ "ОГХК", двом власникам ТОВ і одній фізичній особі – про підозру повідомили в порядку ст.135, ст. 278 КПК України. Їх оголосили у розшук.

Нагадаємо, Сенниченко обіймав посаду голови ФДМ з 19 вересня 2019 року. Заяву про звільнення за власним бажанням він написав 16 листопада 2021 року. Верховна Рада задовольнила її лише у лютому 2022 року. За даними ЗМІ, одразу після свого звільнення Сенниченко виїхав до Іспанії, ще низка фігурантів справи мешкають в Австрії.

У травні 2024 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував Сенниченка.