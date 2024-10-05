"Укрзалізниця" через ремонт скоротила маршрути кількох потягів у напрямку Карпат

"Укрзалізниця" з 13 до 30 жовтня змінює розклад руху низки поїздів через ремонтні роботи колії на ділянці Івано-Франківськ – Рахів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що в цей період кінцевими станціями для деяких маршрутів поїздів стануть Івано-Франківськ, Коломия, Чернівці та Делятин.

Тож, Івано-Франківськ з 14 по 31 жовтня стане кінцевою зупинкою для наступних поїздів:

№6/5 Запоріжжя – Ясіня,

№15/16 Харків – Ясіня,

№193/194 Кривий Ріг – Ясіня,

№26/25 Одеса – Ясіня,

№95/96 Київ – Рахів,

№143/144 Суми – Рахів,

№255/256 Київ – Рахів.

Для зручнішого прибуття пасажирів до Івано-Франківська на період ремонту поїзд прибуватиме на кінцеву станцію Івано-Франківськ о 05:13 (замість 03:42).

Чернівці з 14 по 31 жовтня стануть кінцевою зупинкою для поїзда №55/56 Київ – Рахів.

Поїзд №55/56 Київ – Чернівці курсуватиме відправленням з Києва з 13 по 30 жовтня о 15:58, слідуватиме до Івано-Франківська звичним графіком, прибуватиме в Коломию о 06:04 та до Чернівців – о 07:42. Зворотно поїзд відправлятиметься з Чернівців з 14 по 31 жовтня о 17:38, прибуватиме в Коломию о 18:58 та далі слідуватиме звичним графіком до столиці.

Коломия з 14 по 31 жовтня стане кінцевою зупинкою для поїзда №357/358 Київ – Ясіня.

Делятин стане кінцевою зупинкою для поїздів № 6404/6403 Івано-Франківськ – Яремче та № 6402/6403 Івано-Франківськ – Ворохта.

Крім того, на період з 14 по 31 жовтня приміський поїзд № 6441/6442 Коломия – Ділове не курсуватиме.

В "Укрзалізниці" наголосили, що фахівці максимально скоротили тривалість ремонтних робіт, а їх виконання дозволить пришвидшити низку рейсів гірського напрямку в зимовий період.

Як повідомлялося, АТ "Укрзалізниця" оголосило про остаточний перехід на новий сайт із продажу квитків.