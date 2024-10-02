"Укрзалізниця" перейшла на новий сайт із продажу квитків

АТ "Укрзалізниця" оголосило про остаточний перехід на новий сайт із продажу квитків.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Укрзалізниця" остаточно перейшла на новий сайт з продажу квитків. Старий booking, прощавай", – йдеться у повідомленні.

Клієнти можуть купувати квитки онлайн через мобільний застосунок та новий сайт "Укрзалізниці", а також в сторонніх сервісах з продажу залізничних квитків.

Нагадаємо, оновлений сайт для купівлі залізничних квитків "Укрзалізниця" запустила у тестовому режимі у травні 2024 року за підтримки Mastercard.

Наразі "Укрзалізниця" продає онлайн 85% квитків, що є одним із найкращих показників у Європі.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" змінила час відкриття онлайн-продажів квитків на міжнародні поїзди, щоб зменшити навантаження на свій мобільний застосунок.