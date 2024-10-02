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"Укрзалізниця" перейшла на новий сайт із продажу квитків

вагон,укрзалізниця

АТ "Укрзалізниця" оголосило про остаточний перехід на новий сайт із продажу квитків.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Укрзалізниця" остаточно перейшла на новий сайт з продажу квитків. Старий booking, прощавай", – йдеться у повідомленні.

Клієнти можуть купувати квитки онлайн через мобільний застосунок та новий сайт "Укрзалізниці", а також в сторонніх сервісах з продажу залізничних квитків.

Нагадаємо, оновлений сайт для купівлі залізничних квитків "Укрзалізниця" запустила у тестовому режимі у травні 2024 року за підтримки Mastercard.

Наразі "Укрзалізниця" продає онлайн 85% квитків, що є одним із найкращих показників у Європі.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" змінила час відкриття онлайн-продажів квитків на міжнародні поїзди, щоб зменшити навантаження на свій мобільний застосунок.

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квитки (331) Укрзалізниця (4780) електронні квитки (127)


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Старий сайт був кращим.
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02.10.2024 12:23 Відповісти

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