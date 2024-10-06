Ціни на яблука в Україні встановили семирічний рекорд

В Україні почали зростати ціни на яблука.

Підвищення оптових цін пов’язане із сезонним скороченням пропозицій осінніх сортів, які традиційно пропонуються дешевше, ніж зимові сорти яблук, пояснюють аналітики проєкту EastFruit.

Так, наприкінці цього тижня українські садівники пропонували до продажу яблука по 15-22 грн за кілограм ($0,36-0,53/кг), залежно від сорту, якості та обсягу партії. В середньому, це на 23% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Наразі яблука в Україні реалізуються в середньому на 36% дорожче, ніж на початку жовтня 2023 року. Це також найвищі оптові ціни на яблука в Україні для цього періоду щонайменше за останні 7 років, зауважують аналітики видання.

"Варто зазначити, що з похолоданням більшість українських садівників ухвалили рішення – основний обсяг яблук закладати на зберігання, тож вільні обсяги яблука на ринку значно зменшилися, що теж надало підтримку відпускним цінам на дані фрукти", – вказують аналітики EastFruit.

Як повідомлялося, з кінця вересня в Україні також різко зросли ціни на білокачанну капусту. Однак фермери прогнозують істотне зниження ціни, коли на ринок почне масово надходити капуста пізніх сортів.