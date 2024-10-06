БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
"Енергоатом" замовив захист для Хмельницької АЕС за 1,7 мільярда. Його будуватимуть півтора роки

аес,хмельницька,хаес

Філія "Відокремлений підрозділ "Хмельницька атомна електрична станція" НАЕК "Енергоатом" 4 жовтня уклала угоду на проєктування та будівництво захисних споруд вартістю 1,71 мільярда гривень.

Контракт з ТОВ "КЕБК" уклали без проведення відкритих торгів, роботи потрібно виконати до 31 березня 2025 року, передає БізнесЦензор із посиланням на дані у системі Prozorro.

Фірмі замовили виконання проєктних та будівельних робіт по об'єкту "Нове будівництво. Встановлення захисної споруд". Умови контракту приховані, з огляду на воєнний стан.

За даними аналітичної системи YouControl, бенефіціаром ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія" (ТОВ "КЕБК") є Володимир Випирайло, якому належить 31,5%. Ще 6 осіб опосередковано мають 8-13,4% у компанії.

Як повідомлялося, 2 жовтня Південноукраїнська АЕС "Енергоатома" уклала угоду вартістю 595 мільйонів гривень на будівництво інженерного захисту критичних елементів станції. Контракт з ПрАТ "Юженергобуд" також уклали без проведення відкритих торгів, роботи потрібно виконати до 25 грудня 2025 року.

25 вересня "Енергоатом" уклав угоду вартістю 509 млн грн на проєктування і будівництво захисної споруди на Рівненській АЕС.

Читайте також: СБУ затримала на хабарі топменеджера "Енергоатома". Він відповідає за контроль закупівель. ФОТО

Нагадаємо, 25 вересня президент Володимир Зеленський під час виступу в ООН заявив, що "Путін планує напади на наші атомні електростанції та їхню інфраструктуру, маючи на меті відключити станції від енергомережі... За допомогою супутників інших країн Росія отримує зображення і детальну інформацію про інфраструктуру наших АЕС".

У той же день сам "Енергоатом" заявив про проліт російського ударного безпілотника на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчика Рівненської АЕС.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга попередив Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про підготовку РФ ударів по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими.

В "Енергоатомі" раніше повідомляли, що менше ніж за місяць поруч з українськими АЕС пролетіло понад 100 російських БпЛА та ракет.

Автор: 

захист (34) тендер (2224) електроенергія (4354) Prozorro (1809) закупівлі (2721) Хмельницька АЕС (79)
Топ коментарі
+10
"Захист", як для Трипільської та Бурштинської ТЕС, чи "ета друґоє", зеплісняві ********?
06.10.2024 13:21 Відповісти
+3
У цього незламного фахівця замовили?
06.10.2024 14:40 Відповісти
+2
Мені здаєтся ,що ЗЕленого чорта пора вже вішати!!!!
06.10.2024 14:38 Відповісти
А інші хай за ідею працюють.
06.10.2024 14:04 Відповісти
а що зістарим захистом сталося?
06.10.2024 15:17 Відповісти
А скільки коштує купити хорошу техніку ППО? Може дешевше і швидше? Чи мета інша?
06.10.2024 16:06 Відповісти
мета інша,
гроші освоїти......
бо любий захист пробиває відповідний заряд ракети.
якщо є ракети які знишують об,єкти 50-100м під землею та бетоном то що ці ******** протиставлять цим ракетам крім попереднього знищення???
06.10.2024 19:33 Відповісти
Зелені злодюги жеруть людські гроші в три горла.
06.10.2024 16:30 Відповісти
Прикинули, що за півтора роки буде "договорнячок", гроші можна вкрасти, а захист не знадобиться.
06.10.2024 16:57 Відповісти
розпил
06.10.2024 17:13 Відповісти
Абсурд. Ворог хотів би вдарити по АЕС то вже вдарив би з 2014 року. Він і без атак на АЕС захоплює українську землю та вбиває людей. Краще б трансформатори та ЛЕПи довкола великих міст під землею заховали, стратеги-лякальники. Ще згадайте що застосує ЯЗ і піде на НАТО та США.
06.10.2024 20:39 Відповісти
Судячи по ціні це буде енергетичний купол як в серіалі "Зіркові війни"
06.10.2024 21:23 Відповісти
ТРЕБА ПІСЛЯ ВІЙНИ ВСЕ ПОРАХУВАТИ ТА Й ПОДУМАТИ ЩО НА ЦІ ГРОШІ МОЖНО БУЛО ЗРОБИТИ МИРНОМУ НАСЕЛЕННЮ !)
06.10.2024 22:16 Відповісти
ДОБРОГО !!!
06.10.2024 22:17 Відповісти
Хай КРУПИ проспонсорують земляків, поки ДБР не знайшли решти. ( "Скруджам", надіємся на наше правосуддя, вже не знадобиться ).
07.10.2024 10:49 Відповісти

