"Енергоатом" замовив захист для Хмельницької АЕС за 1,7 мільярда. Його будуватимуть півтора роки

Філія "Відокремлений підрозділ "Хмельницька атомна електрична станція" НАЕК "Енергоатом" 4 жовтня уклала угоду на проєктування та будівництво захисних споруд вартістю 1,71 мільярда гривень.

Контракт з ТОВ "КЕБК" уклали без проведення відкритих торгів, роботи потрібно виконати до 31 березня 2025 року, передає БізнесЦензор із посиланням на дані у системі Prozorro.

Фірмі замовили виконання проєктних та будівельних робіт по об'єкту "Нове будівництво. Встановлення захисної споруд". Умови контракту приховані, з огляду на воєнний стан.

За даними аналітичної системи YouControl, бенефіціаром ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія" (ТОВ "КЕБК") є Володимир Випирайло, якому належить 31,5%. Ще 6 осіб опосередковано мають 8-13,4% у компанії.

Як повідомлялося, 2 жовтня Південноукраїнська АЕС "Енергоатома" уклала угоду вартістю 595 мільйонів гривень на будівництво інженерного захисту критичних елементів станції. Контракт з ПрАТ "Юженергобуд" також уклали без проведення відкритих торгів, роботи потрібно виконати до 25 грудня 2025 року.

25 вересня "Енергоатом" уклав угоду вартістю 509 млн грн на проєктування і будівництво захисної споруди на Рівненській АЕС.

Читайте також: СБУ затримала на хабарі топменеджера "Енергоатома". Він відповідає за контроль закупівель. ФОТО

Нагадаємо, 25 вересня президент Володимир Зеленський під час виступу в ООН заявив, що "Путін планує напади на наші атомні електростанції та їхню інфраструктуру, маючи на меті відключити станції від енергомережі... За допомогою супутників інших країн Росія отримує зображення і детальну інформацію про інфраструктуру наших АЕС".

У той же день сам "Енергоатом" заявив про проліт російського ударного безпілотника на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчика Рівненської АЕС.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга попередив Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про підготовку РФ ударів по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими.

В "Енергоатомі" раніше повідомляли, що менше ніж за місяць поруч з українськими АЕС пролетіло понад 100 російських БпЛА та ракет.