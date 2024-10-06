Бюджет-2025: Гетманцев ініціював виділення 500 мільйонів на дотації для індустріальних парків

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує виділити 500 мільйонів гривень у 2025 році на фінансування програми державної підтримки індустріальних парків.

Про це голова Комітету Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

Він нагадав, що у спецфонді держбюджету України на 2024 рік передбачено 1 млрд грн на надання державної підтримки індустріальним паркам. З цієї суми вже розподілено 713,6 млн грн, кошти отримали 8 індустріальних парків.

Водночас у проєкті держбюджету на 2025 рік кошти на державну підтримку індустральних парків не передбачені.

"Є лише згадка, що підтримка ІП може здійснюватись за рахунок залишку не використаних у 2024 році коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття... Тому разом з колегами, проаналізувавши доступні ресурси та можливості, запропонував відновити фінансування бюджетної програми 1201340 "Державне стимулювання створення індустріальних парків", передбачивши на неї "твердих" 500 млн грн (за загальним фондом), – написав Гетманцев.

Читайте також: Кабмін зареєстрував індустріальний парк нардепа Лабазюка. Його судять за спробу дати хабар Кубракову

Як повідомлялося, минулого тижня Кабмін виділив 216,1 мільйона гривень з державного бюджету чотирьом індустріальним паркам для будівництва та модернізації інфраструктури. Найбільшу суму отримав індустріальний парк "Біла Церква 1" підприємця Василя Хмельницького (79,8 млн грн). Кошти держпідтримки спрямують на будівництво водопостачання, водовідведення та електричних мереж, капітальний ремонт доріг та благоустрій території.

Раніше три індустріальні парки – "Коростень", "БФ Термінал" та "Вінницький індустріальний парк" – отримали 350 млн грн державного фінансування на будівництво інфраструктури.

Програма держпідтримки індустріальних парків передбачає фінансування до 150 млн грн для забезпечення будівництва необхідної інфраструктури. Кошти надаються на безповоротній основі, покриваючи до 50% кошторисної вартості робіт, таких як облаштування території або будівництво інженерно-транспортної інфраструктури. Також програма передбачає компенсацію до 50% вартості приєднання до електромереж. Для деокупованих територій держава покриває 80% вартості.