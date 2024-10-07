Dragon Capital Фіали придбав столичний ТРЦ "Караван Outlet". Угоду завершено

ТОВ "ДК Київ Аутлет" (входить до групи компаній Dragon Capital Томаша Фіали) завершило угоду з придбання 100% статутного капіталу ТОВ "Трейд Солюшинз", що входило до групи компаній DCH Investment Management бізнесмена Олександра Ярославського, та яке володіє та управляє ТРЦ "Караван Outlet" у Києві.

Про це повідомили в пресслужбі DCH.

Зазначається, що для DCH ця угода є частиною стратегії оптимізації портфеля інвестицій групи DCH, яка взяла курс на збільшення своєї присутності в технологічних галузях.

Деталі угоди не розголошуються. Воодночас за оцінкою Forbes Ukraine, ТРЦ "Караван Outlet" може коштувати $40-60 млн.

Як пповідомлялося, раніше стало відомо, що інвестиційна компанія Dragon Capital Томаша Фіали купує столичний ТРЦ "Караван Outlet" у компанії бізнесмена Олександра Ярославського.

Основним видом діяльності "ДК Київ Аутлет" Фіали вказано консультування з питань комерційної діяльності й керування. У вересні "ДК Київ Аутлет" збільшив статутний капітал з 50 тис. грн до 335,7 млн грн.

Нагадаємо, у липні інвестиційна компанія Dragon Capital Томаша Фіали продала свою частку в Arricano, девелоперській компанії, яка управляє та є власницею великих київських ТРЦ "РaйОN", "Проспект" і Sky Mall, а також City Mall у Запоріжжі й "Сонячна Галерея" у Кривому Розі.

ТРЦ "Караван" побудовано та введено в експлуатацію у 2003 році. У 2010-2020 будівлю центру модернізували.

Загальна площа об'єкту складає 58 тис. кв. м, у ньому працює понад 200 магазинів одягу та взуття, продуктовий гіпермаркет, кінотеатр тощо.