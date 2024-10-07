У матері депутата Київради конфіскують Range Rover, придбаний за заниженою у 35 разів ціною

Прокурори Київської міської прокуратури довели в суді вчинення депутатом Київської міської ради IX скликання правопорушення, пов'язаного з корупцією, у його матері конфіскують Range Rover.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Зазначається, що прокури довели в суді вчинення депутатом адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією. Зокрема, він встановлені законом обмеження щодо одержання подарунків – ч. 1. ст. 172-5 Кодексу про адміністративні правопорушення.

"Установлено, що матір депутата Київради за допомогою його помічника-консультанта у 2022 році придбала у юридичної особи Range Rover Sport 2020 року випуску за 65 тис. грн. При цьому, у своїй декларації за 2023 рік депутат зазначив користування машиною, вказавши її вартість у понад 2,3 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Мер Очакова незаконно купив квартиру в Іспанії і отримав 12 мільйонів у подарунок, – НАЗК

Дослідивши матеріали справи, суд визнав придбання автомобіля за значно заниженою ціною подарунком близькій особі депутата, що заборонено законом "Про запобігання корупції".

Так, Шевченківський районний суд Києва депутата визнав винним та наклав штраф у розмірі 2550 грн з конфіскацією автівки.

Київський апеляційний суд за результатами розгляду апеляційної скарги залишив у силі рішення суду першої інстанції.

За даними ЗМІ, йдеться про депутата від партії "УДАР Віталія Кличка" Ігоря Опадчого.

Як повідомлялося, нардеп від "Слуги народу" Олег Тарасов задекларував елітні штани, Bentley і 8,6 мільйона гривень подарунку від батька, якого шукає СБУ.