Удар по продовольчій безпеці: Росіяни пошкодили судно з кукурудзою у порту "Південний". ФОТОрепортаж

Ворог пошкодив судно з кукурудзою у порту Південний

У ніч проти 6 жовтня російські військові пошкодили цивільне судно Paresa під прапором Сент-Кітс і Невіс, що було завантажене зерном кукурудзи для експорту. Це сталось поблизу одного з причалів в морському порту "Південний".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Зазначається, що ніхто з 15 членів екіпажу, громадян Єгипту та Сирії, не постраждав. Загалом на судно було завантажено близько 6 тисяч тонн української кукурудзи.

"Це вже 20-те цивільне судно, що зазнало ушкоджень внаслідок російських атак. Кілька тижнів тому країна-терорист вдарила по судну, що везло пшеницю в Єгипет. Це ніщо інше, як спроби Росії вплинути на успішну роботу Українського морського продовольчого коридору та поставити під загрозу світову продовольчу безпеку", – наголосив сказав міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Утім, у міністерстві підкреслили, що навіть попри систематичні російські обстріли й удари, Український морський продовольчий коридор продовжує цілодобову роботу.

За понад рік вдалося експортувати вже понад 70 млн тонн вантажів, а це більше 2500 суден, які вийшли з українських портів до країн Африки, Азії та Європи.

Як повідомлялося, на світанку 2 жовтня 2024 року війська РФ атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. Унаслідок цього у поромному пункті пропуску "Орлівка" були тимчасово призупинені пропускні операції.

Порт Південний (76) кукурудза (115) судноплавство (115)
Модер подивись новину внизу під цією..Чи сойдєт ?
07.10.2024 16:02 Відповісти
А ось що пишуть про це геббельси кремлядей:

"В порту Южный в Одесской области ударом ракетного комплекса «Искандер» уничтожен прибывший из Европы контейнеровоз с боеприпасами для ВСУ, сообщает Министерство обороны.

«Ракетный удар был нанесен в момент разгрузки боеприпасов. На кадрах объективного контроля видна детонация боеприпасов. Морское судно доставило партию боеприпасов и вооружения в порт Одесской области из Европы», - сообщили в ведомстве."
07.10.2024 16:49 Відповісти
рфϟϟ - держава-терорист!
07.10.2024 17:08 Відповісти
Наша влада журиться за голодних негрів? Хай приїжджають в Україну та вливаються в іноземний легіон. Нагодують і грошей дадуть. Ну а захист порту має турбуватися зернотрейдерів з агрохолдингами які на цьому заробляють колосальні гроші ще й не бажають повертати валюту в Україну. Такими темпами вивозу збіжжя українцям вітчизняний хліб стане не по кишені
07.10.2024 18:06 Відповісти

