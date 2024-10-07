Удар по продовольчій безпеці: Росіяни пошкодили судно з кукурудзою у порту "Південний". ФОТОрепортаж

У ніч проти 6 жовтня російські військові пошкодили цивільне судно Paresa під прапором Сент-Кітс і Невіс, що було завантажене зерном кукурудзи для експорту. Це сталось поблизу одного з причалів в морському порту "Південний".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Зазначається, що ніхто з 15 членів екіпажу, громадян Єгипту та Сирії, не постраждав. Загалом на судно було завантажено близько 6 тисяч тонн української кукурудзи.

"Це вже 20-те цивільне судно, що зазнало ушкоджень внаслідок російських атак. Кілька тижнів тому країна-терорист вдарила по судну, що везло пшеницю в Єгипет. Це ніщо інше, як спроби Росії вплинути на успішну роботу Українського морського продовольчого коридору та поставити під загрозу світову продовольчу безпеку", – наголосив сказав міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Утім, у міністерстві підкреслили, що навіть попри систематичні російські обстріли й удари, Український морський продовольчий коридор продовжує цілодобову роботу.

За понад рік вдалося експортувати вже понад 70 млн тонн вантажів, а це більше 2500 суден, які вийшли з українських портів до країн Африки, Азії та Європи.

Як повідомлялося, на світанку 2 жовтня 2024 року війська РФ атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. Унаслідок цього у поромному пункті пропуску "Орлівка" були тимчасово призупинені пропускні операції.