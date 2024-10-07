Словаччина в разі блекауту надаватиме Україні аварійні поставки електроенергії, – прем’єр

Словаччина готова надавати Україні аварійні поставки електроенергії у разі блекауту.

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо під час зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, передає Укрінформ.

"Хочемо, аби Україна достойно перезимувала. При блекауті надаватимемо аварійні постачання енергії", – сказав голова словацького уряду.

Фіцо також заявив про те, що Словаччина підтримує ідею приєднання України до єдиної енергетичної системи ЄС.

"На черговому європейському саміті ми хочемо запропонувати системне рішення (для підтримки української енергосистеми, – ред.). Розуміємо, що більшість вашої енергосистеми була знищена, але хочемо мати впевненість, що це буде надолужено. У нас є єдиний енергетичний ринок в ЄС, необхідно, щоби він поширювався і на вас", – заявив він.

Словацький прем’єр також повідомив, що його країна готує новий пакет гуманітарної допомоги для України, який включатиме підтримку енергетичної системи України.

Як повідомлялося, в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.