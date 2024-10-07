Суд арештував очільницю Хмельницької МСЕК із заставою у 500 мільйонів

Печерський районний суд Києва 7 жовтня обрав запобіжний захід очільниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі у вигляді тримання під вартою до 3 грудня із можливістю застави 500 млн 1528 грн.

Про це повідомляє Суспільне.

Як додали в Офісі генпрокурора, очільницю обласної МСЕК підозрюють у незаконному збагаченні – ст. 368-5 КК України.

"Підозрювану взято під варту з альтернативою внесення застави у сумі 500 млн грн. Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори у своєму клопотанні", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 4 жовтня працівники Державного бюро розслідувань викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах, прикраси та брендові речі.

Син посадовці обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду у Хмельницькій області.

Також, правоохоронці виявили, що родина топчиновників володіє 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. кв. м в одному із парків Хмельницького.