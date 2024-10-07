"Укрзалізниця" змінила маршрути деяких поїздів між Києвом та Одесою

Унаслідок ремонтних робіт у Черкаській області низка поїздів, що слідують між Києвом та Одесою, змінить маршрут. Ремонт триватиме до 6 грудня.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Через ремонтні роботи на залізниці в межах Черкаської області поїзд №148/147 Одеса – Київ відправленням з Одеси з 22 жовтня по 3 грудня, відправленням з Києва з 23 жовтня по 4 грудня прямуватиме зміненим маршрутом – в обхід Черкас, Золотоноші, Гребінки та Борисполя", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в цей період пасажири, що планують прямувати з Одеси до Черкас, зможуть пересісти на станції Ім. Т.Шевченка з поїзда №148/147 на приміський поїзд №6022 Ім.Т.Шевченка – Черкаси. У зворотню сторону пасажири з Черкас зможуть подорожувати приміським поїздом № 6029 Черкаси – Ім.Т.Шевченка та здійснити пересадку на рейс №147/148 до Одеси.

Водночас пасажири, які планують їхати з Гребінки та Борисполя до Одеси, зможуть скористатися пересадкою на станції Київ-Пас з приміського поїзда №6819 Гребінка – Київ на поїзд №105 до Одеси, у зворотню сторону пасажири можуть дістатись до Києва поїздом №106 з подальшою пересадкою на поїзд №6804 Київ – Гребінка.

Пасажирам, що слідують з Одеси до Києва та зворотно варто знати, що прибуття до Києва зміниться і буде о 09:10. Зворотно поїзд відправлятиметься з Києва о 16:55, прибуваючи до Одеси без змін – о 08:34.

Завершення ремонтів та повернення до попередніх графіків та маршрутів очікується 5 грудня із Одеси та з 6 грудня – з Києва.

