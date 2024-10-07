БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Без грантів від партнерів: Резерви Нацбанку впали за місяць на $3,4 мільярда

Міжнародні резерви України станом на 1 жовтня 2024 року становили $38,9 мільярда.

За попередніми даними Національного банку України (НБУ), у вересні вони зменшилися на 8,1% або на $3,43 млрд.

"Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті", – зазначається у повідомленні Нацбанку.

Серед інших факторів на стан резервів вплинуло зменшення надходжень міжнародної допомоги, обсяги якої у вересні стали одними із найменших з початку року, зауважили у НБУ.

Загалом упродовж вересня 2024 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

Зокрема, Національний банк за місяць продав на валютному ринку $3,21 млрд, а викупив до резервів лише $0,6 млн. Відтак, чистий продаж валюти НБУ у вересні становив $3,21 млрд.

На обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті за місяць спрямували $552,4 млн, з яких:

  • $456,3 млн – обслуговування та погашення валютних ОВДП;
  • $52,1 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • $44 млн – сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила $729,8 млн Міжнародному валютному фонду.

Водночас на валютні рахунки уряду в Національному банку у вересні надійшло $674,7 млн. З цієї суми:

  • $603,6 млн – від розміщення валютних ОВДП;
  • $60 млн – від Світового банку;
  • $11,1 млн – від Банку розвитку Ради Європи.

Крім того, внаслідок переоцінки фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют) їх вартість за підсумками вересня збільшилася на $381,8 млн.

У Нацбанку додали, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування майбутнього імпорту впродовж 5 місяців.

Читайте також: Надходження до держбюджету у вересні впали у 3 рази

Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на 1 вересня становили $42,33 млрд, у серпні вони збільшились на 13,7%, або на $5,1 млрд.

Мінфін повідомляв, що грантова допомога від партнерів у серпні стала рекордною за час повномасштабної війни. Загалом за місяць до загального фонду держбюджету надійшло близько $8,4 млрд зовнішнього фінансування. Із них $5,5 млрд – гранти, $2,9 млрд – пільгове фінансування. Тож, понад 65% залучених коштів надійшли на безповоротній основі.

Автор: 

валютний резерв (209) держбюджет (1655) НБУ (9520) золотовалютний резерв (261)
+17
07.10.2024 15:51 Відповісти
+6
пошукайте у себе вдома
07.10.2024 15:53 Відповісти
+3
07.10.2024 16:00 Відповісти
07.10.2024 15:51 Відповісти
пошукайте у себе вдома
07.10.2024 15:53 Відповісти
Що при цьому робить влада? Обдирає пересічних, які ще й мають іти в окопи, а ахметову, боголюбову, каломойші, пінчуку податкові пільги.

07.10.2024 15:57 Відповісти
треба шукати внутрішні резерви...
07.10.2024 15:57 Відповісти
07.10.2024 15:59 Відповісти
07.10.2024 16:00 Відповісти
сожгли..поддерживая бакс....
07.10.2024 16:07 Відповісти
Без грантів - а самі заробляти не пробували?
07.10.2024 16:17 Відповісти
А спробуй! І податки до держбюджету! Ость так і дефіциту не буде.
07.10.2024 17:08 Відповісти
"І податки до держбюджету" - щоб їx ********** зільона шобла?
Є кому допомагати крім циx гандонів.
07.10.2024 21:53 Відповісти
Ця сума пішла на утримання курсу гривні для рейтингу одного провінційного актора.
07.10.2024 16:21 Відповісти
Актор це ой хто навчався у театральнову вищі і має відповідний діплом. Так шо слово "актор" у вас зайве.
07.10.2024 16:44 Відповісти
А без утримання курсу верещати не будеш про доллар за 200? І це сьогодні. А назавтра буде ще більше. Підприємства лежать, логістика металлу та концентрату лежить, Будівництво лежить. Процвітає тільки порошен. Так що, стАлічний клоун, мозги включай.
07.10.2024 17:14 Відповісти
Звичайно ж у цивілізованому світі всі дурні, ну, крім тебе, і думають, що втримувати штучно курс грошової одиниці, це втрата золото-валютних запасів держави. Яке все рівно закінчується крахом економіки, і звичайно ж обвалом грошової одиниці.
07.10.2024 19:41 Відповісти
"логістика металлу та концентрату лежить" - одразу видно аxмєткіного щура
07.10.2024 21:55 Відповісти
шо ..знов миші....
07.10.2024 16:41 Відповісти
Потрусіть мсеки тцк і решта хапуг,там ще депутатів ціла купа які прибарахлились за час війни,судді прокурори,їх тьма де можна набрати грошей що любий гранд сховається, тупо прийти і взяти те що ті уроди вкрали у держави!!!Але ж ні є упирь хетьманцев який буде податки підвищувати!Підвищення відчують тільки звичайні люди і бізнес,всі решта чинуші собі просто надбавочки повиписують!
07.10.2024 17:07 Відповісти
Побольше надо на межбанке вагонами тупо валюту сливать, идиоты
07.10.2024 17:34 Відповісти
Державні витрати слід скорочувати.
А то надбудова як в Іспанії, а база - як у Люксембурзі ...
07.10.2024 18:28 Відповісти
А кацапську нафту йому прокачувати стали зільоні ***** в обмін на бабло від *****. Україна їм теж пофіг.
07.10.2024 23:00 Відповісти

