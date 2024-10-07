Без грантів від партнерів: Резерви Нацбанку впали за місяць на $3,4 мільярда

Міжнародні резерви України станом на 1 жовтня 2024 року становили $38,9 мільярда.

За попередніми даними Національного банку України (НБУ), у вересні вони зменшилися на 8,1% або на $3,43 млрд.

"Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті", – зазначається у повідомленні Нацбанку.

Серед інших факторів на стан резервів вплинуло зменшення надходжень міжнародної допомоги, обсяги якої у вересні стали одними із найменших з початку року, зауважили у НБУ.

Загалом упродовж вересня 2024 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

Зокрема, Національний банк за місяць продав на валютному ринку $3,21 млрд, а викупив до резервів лише $0,6 млн. Відтак, чистий продаж валюти НБУ у вересні становив $3,21 млрд.

На обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті за місяць спрямували $552,4 млн, з яких:

$456,3 млн – обслуговування та погашення валютних ОВДП;

$52,1 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$44 млн – сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила $729,8 млн Міжнародному валютному фонду.

Водночас на валютні рахунки уряду в Національному банку у вересні надійшло $674,7 млн. З цієї суми:

$603,6 млн – від розміщення валютних ОВДП;

$60 млн – від Світового банку;

$11,1 млн – від Банку розвитку Ради Європи.

Крім того, внаслідок переоцінки фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют) їх вартість за підсумками вересня збільшилася на $381,8 млн.

У Нацбанку додали, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування майбутнього імпорту впродовж 5 місяців.

Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на 1 вересня становили $42,33 млрд, у серпні вони збільшились на 13,7%, або на $5,1 млрд.

Мінфін повідомляв, що грантова допомога від партнерів у серпні стала рекордною за час повномасштабної війни. Загалом за місяць до загального фонду держбюджету надійшло близько $8,4 млрд зовнішнього фінансування. Із них $5,5 млрд – гранти, $2,9 млрд – пільгове фінансування. Тож, понад 65% залучених коштів надійшли на безповоротній основі.