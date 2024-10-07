БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Україна та Словаччина планують запустити потяги з Києва до Братислави, – Шмигаль

євроколія

Україна та Словаччина планують запустити альтернативне залізничне сполучення за маршрутом Київ-Братислава.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив за результатами других міжурядових консультацій зі Словаччиною, передає Інтерфакс-Україна.

"Плануємо запустити альтернативне залізничне сполучення Київ-Братислава з продовженням до Відня з пересадкою на станції Чоп", – сказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що ще один проєкт – це розвиток транскордонного залізничного маршруту Чоп – Чієрна над Тисою, зокрема, планується розвиток інфраструктури прикордонного пункту пропуску для збільшення його можливостей.

Читайте також: "Результати перевершили очікування": Чеський RegioJet оцінив популярність потяга з Чопа до Праги

Як повідомлялося, наприкінці березня чеський приватний залізничний оператор RegioJet запустив потяг Прага-Кошице-Чоп. За перші пів року курсування цим маршрутом скористалися 45 тисяч пасажирів, а середня наповненість потягів перевищила 90%.

RegioJet – це другий за величиною автобусний перевізник у Європі після Flixbus та найбільший приватний залізничний пасажирський перевізник у Центральній Європі. Компанія має ліцензії на роботу в Чехії, Словаччині, Німеччині, Австрії та Польщі.

потяг (1332) Словаччина (359) Укрзалізниця (4897) Шмигаль Денис (1559)
"друшбе премьеров двух стран - крепнуть!" ))
07.10.2024 16:01 Відповісти
Потяг РегіоДжет на Прагу так собі. Вагони переважно сидячі, йде всю ніч, у Празі рано вранці, приїздиш ніяка...
07.10.2024 16:18 Відповісти
Можно купить купе, что мешает? Хотя соглашусь, вагоны так себе.
07.10.2024 17:02 Відповісти
Їздив декілька разів, з дружиною і сам. Завжди брав купе повністю. Все класно. А пані хтіла за тисячу гривень люкс?
07.10.2024 17:59 Відповісти
Я більшою мірою про графік. Чоп - Відень краще, денний.
07.10.2024 18:42 Відповісти
з дружиною і сам. Завжди брав купе повністю... Зеля ти? Так це ж не в Тель-Авів...
06.11.2024 23:32 Відповісти
Якось у шмигаля Шмигаля вдається найбільше домовлятися з ворогами України; він і в Угорщину будує якусь залізницю.
07.10.2024 19:25 Відповісти

