Україна та Словаччина планують запустити потяги з Києва до Братислави, – Шмигаль

Україна та Словаччина планують запустити альтернативне залізничне сполучення за маршрутом Київ-Братислава.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив за результатами других міжурядових консультацій зі Словаччиною, передає Інтерфакс-Україна.

"Плануємо запустити альтернативне залізничне сполучення Київ-Братислава з продовженням до Відня з пересадкою на станції Чоп", – сказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що ще один проєкт – це розвиток транскордонного залізничного маршруту Чоп – Чієрна над Тисою, зокрема, планується розвиток інфраструктури прикордонного пункту пропуску для збільшення його можливостей.

Як повідомлялося, наприкінці березня чеський приватний залізничний оператор RegioJet запустив потяг Прага-Кошице-Чоп. За перші пів року курсування цим маршрутом скористалися 45 тисяч пасажирів, а середня наповненість потягів перевищила 90%.

RegioJet – це другий за величиною автобусний перевізник у Європі після Flixbus та найбільший приватний залізничний пасажирський перевізник у Центральній Європі. Компанія має ліцензії на роботу в Чехії, Словаччині, Німеччині, Австрії та Польщі.