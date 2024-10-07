БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Сіємо просто в пісок": В уряді Росії порадили аграріям ставити свічки в церкві, щоб зберегти урожай

Сівба озимих культур у Росії проходить дуже важко через нестачу вологи у ґрунті, у низці регіонів значних дощів не було з квітня.

Про це заявила голова Мінсільгоспу РФ Оксана Лут, передає російський Інтерфакс.

"Сівба проходить дуже важко. Посіяти ми плануємо 20 млн га, як минулого року. Але сіємо практично в пісок", – визнала російська посадовиця.

За її словами, дощу в низці регіонів, де розташовані озимі посіви, немає "десь з квітня". З огляду на це вона порадила російським аграріям "ставити свічку Іллі за те, щоб пішов дощ".

"Сіємо просто в пісок, сподіваючись, що піде дощ. Дуже треба йти до церкви і ставити свічку Іллі за те, щоб пішов дощ", – сказала Оксана Лут.

Вона додала, що 20 млн га озимих буде засіяно у будь-якому випадку.

"Питання у тому, що буде далі із сходами, вегетація рослин залежатиме від наявності води, дощів", ​​– додала голова Мінсільгоспу РФ.

Читайте також: У Мінагрополітики визнали зменшення урожаю

Як повідомялося, в Україні темпи посівів озимої пшениці відстають від запланованих через несприятливі погодні умови і нестачу вологи, але Мінагрополітики зберігає прогноз, згідно із яким буде засіяно 4,5-5 млн га площ, розповідав перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький.

Пососіяти зерно...
Це тільки пів-біди...

Сершу треба дчекатись...

Коли зійде воно...

Коли заколоситься...
Й зізріє..

І якщо вдвстя його зібрати...
Лише тоді здійняться Твої Мрії...

Після того...
Як Ти зміг його продати...
показати весь коментар
07.10.2024 21:03 Відповісти
урожай заупокой…
показати весь коментар
07.10.2024 22:06 Відповісти
Зате бронетехніка може пройти по полях. За що гундяєв кадилом і помахав,очевидно. А за поради стосовно Іллі міністерка московитська ще й анафему заробить... Мракобісся у всій красі.
показати весь коментар
07.10.2024 22:18 Відповісти

