Санкції працюють: Курс російського рубля впав до мінімуму за останній рік попри зростання цін на нафту

Курс російського рубля впав до мінімуму за останній рік, попри зростання цін на нафту та різке збільшення обсягів валютних інтервенцій російського центробанку.

На торгах у понеділок, 7 жовтня, курс юаня піднімався до позначки 13,59 рубля – це максимальний рівень з жовтня минулого року, пише The Moscow Times.

Долар на позабіржовому ринку, за даними LSEG, подорожчав до 96,27 рубля і встановив рекорд за останній рік, а курс євро закріпився вище 105 рублів (105,58 рубля).

З середини червня рубль девальвував на понад 17% щодо юаня, 15% – щодо долара і майже 10% щодо євро, а з кінця серпня девальвація стала практично безупинною: російська валюта завершила в мінусі шість тижнів поспіль, чого на біржі не бачили жодного разу з початку війни.

"Помітний внесок в ослаблення рубля вносили зовнішні обмеження, що заважали припливу експортної валютної виручки на російський ринок", – пояснює аналітик російської компанії "Велес Капітал" Юрій Кравченко. Водночас він зауважив, що попит на валюту з боку російських імпортерів зростає.

Через загрозу американських санкцій платежі для російських компаній масово блокують банки дружніх країн, у тому числі китайські, де на початку осені зависли транзакції на десятки мільярдів юанів, повідомляло агентство Reuters із посиланням на джерела.

Російський інвестбанкір Євген Коган зауважив, що російський ринок відчуває гостру нестачу китайської валюти з початку осені, але у жовтні ситуація погіршилася: через свята ринки КНР закриті, і "валюта з-за кордону не надходить".

Завершення китайських свят (8 жовтня) має збільшити надходження юанів на російський ринок, у тому числі за рахунок відкладених продажів, вважає аналітик "ПСБ" Євген Локтюхов. Втім, зміцнення рубля якщо й відбудеться, то буде локальним, додає експерт.

Щоб підтримати курс рубля російський центробанк у жовтні продасть китайських юанів на $1,3 млрд – у 32 рази більше, ніж у вересні. Однак це навряд чи зупинить повзучу девальвацію російської валюти: до кінця року юань може закріпитися вище 14 рублів, вважає Кравченко: це стане новим рекордом курсу з березня 2022 року.

Як повідомлялося, загроза для валютного ринку Росії зберігається і через американські санкції: 12 жовтня закінчується термін ліцензії на операції з "Московською біржею", що потрапила до санкційного списку США. Це означає, що китайські банки, а також їхні російські "дочки" можуть зупинити всі біржові операції, повідомляло Reuters.

"Ситуація з юаневою ліквідністю може стати ще складнішою", – попереджав співрозмовник агентства, додаючи, що з вересня платежі з Росії до Китаю зупинив російський "Райффайзенбанк".