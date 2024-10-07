Угорщина досі блокує 6 мільярдів євро на зброю для України, у Євросоюзі знайшли спосіб обійти вето, – Bloomberg

Представники Європейського Союзу розглядають способи обійти вето Угорщини на фінансування військової допомоги Україні через Європейський фонд миру на загальну суму понад 6 мільярдів євро ($6,6 мільярда).

Для цього дипломатичний підрозділ ЄС, Європейська служба зовнішніх зв'язків (ЄСЗС), пропонує дозволити державам-членам Євросоюзу робити добровільні внески до Європейського фонду миру, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Співрозмовники агентства пояснили, що це дозволить спрямовувати кошти на військову допомогу Україні за рішенням окремих країн, без необхідності отримувати одностайну підтримку всіх країн ЄС.

Очікується, що посли ЄС зустрінуться у вівторок, щоб узгодити деталі цього плану. Водночас невідомо, чи вдасться погодити цю пропозицію, оскільки це може потребувати одностайності представників країн ЄС.

Читайте також: Російський "Лукойл" відновить експорт нафти через Україну завдяки угоді з Угорщиною, – Reuters

Як повідомлялося, наприкінці серпня високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що країнам ЄС варто розглянути шляхи, як розблокувати виділення 6 мільярдів євро в рамках Європейського фонду миру (ЄФМ), призначені для компенсації військової допомоги, що надається Україні країнами-членами Євросоюзу.

Понад рік тому, у травні 2023 року, Борель вже обіцяв знайти рішення, яке дозволить розблокувати виділення Україні восьмого траншу військової підтримки з ЄФМ у розмірі 500 млн євро попри позицію Угорщини. Однак цього досі не вдалося зробити.

Крім того, Угорщина блокує погоджене у березні 2024 року рішення про виділення додаткових 5 мільярдів євро для Європейського фонду миру, який використовується для фінансування закупівлі зброї для України.

Що таке Європейський фонд миру

Європейський Союз із 2022 року надає Україні військову допомогу через Європейський фонд миру – зокрема, з нього компенсують витрати країнам-членам за надану Україні зброю.

Фінансування надають через транші, які можуть бути заблоковані окремими державами-членами.

Зокрема, це робила Угорщина, яка під різними приводами відмовлялась схвалювати поповнення ЄФМ на 500 млн євро. Тепер позиція Угорщини не дає запустити спецфонд для України в розмірі 5 млрд євро на рік у межах Європейського фонду миру.