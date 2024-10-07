БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
7 315 9

Угорщина досі блокує 6 мільярдів євро на зброю для України, у Євросоюзі знайшли спосіб обійти вето, – Bloomberg

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан

Представники Європейського Союзу розглядають способи обійти вето Угорщини на фінансування військової допомоги Україні через Європейський фонд миру на загальну суму понад 6 мільярдів євро ($6,6 мільярда).

Для цього дипломатичний підрозділ ЄС, Європейська служба зовнішніх зв'язків (ЄСЗС), пропонує дозволити державам-членам Євросоюзу робити добровільні внески до Європейського фонду миру, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Співрозмовники агентства пояснили, що це дозволить спрямовувати кошти на військову допомогу Україні за рішенням окремих країн, без необхідності отримувати одностайну підтримку всіх країн ЄС.

Очікується, що посли ЄС зустрінуться у вівторок, щоб узгодити деталі цього плану. Водночас невідомо, чи вдасться погодити цю пропозицію, оскільки це може потребувати одностайності представників країн ЄС.

Читайте також: Російський "Лукойл" відновить експорт нафти через Україну завдяки угоді з Угорщиною, – Reuters

Як повідомлялося, наприкінці серпня високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що країнам ЄС варто розглянути шляхи, як розблокувати виділення 6 мільярдів євро в рамках Європейського фонду миру (ЄФМ), призначені для компенсації військової допомоги, що надається Україні країнами-членами Євросоюзу.

Понад рік тому, у травні 2023 року, Борель вже обіцяв знайти рішення, яке дозволить розблокувати виділення Україні восьмого траншу військової підтримки з ЄФМ у розмірі 500 млн євро попри позицію Угорщини. Однак цього досі не вдалося зробити.

Крім того, Угорщина блокує погоджене у березні 2024 року рішення про виділення додаткових 5 мільярдів євро для Європейського фонду миру, який використовується для фінансування закупівлі зброї для України.

Що таке Європейський фонд миру

Європейський Союз із 2022 року надає Україні військову допомогу через Європейський фонд миру – зокрема, з нього компенсують витрати країнам-членам за надану Україні зброю.

Фінансування надають через транші, які можуть бути заблоковані окремими державами-членами.

Зокрема, це робила Угорщина, яка під різними приводами відмовлялась схвалювати поповнення ЄФМ на 500 млн євро. Тепер позиція Угорщини не дає запустити спецфонд для України в розмірі 5 млрд євро на рік у межах Європейського фонду миру.

Автор: 

Угорщина (566) Єврокомісія (1120) зброя (915) Євросоюз (5344)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як задрала їх одностайність, це ж просто якись тормоз з тормозів. А у путіна зі своїми союзниками повний одобрямс. Таким чином виникає питання-чим же краще демократія от автократії?
показати весь коментар
07.10.2024 17:53 Відповісти
пуйло не на тих пішов війною... А як б він пішов на Європу(!), то рашасти уже б - св'яткували свою пабєду.
показати весь коментар
07.10.2024 18:54 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 18:56 Відповісти
Приехал Орбан , нажралося Украинского сало, дрыснуло как детск- понос . нуу . начнем блокаду помощи , чисто ***** 3.
показати весь коментар
07.10.2024 20:39 Відповісти
єс надалі потроху мастурбує...

цікава контора
показати весь коментар
08.10.2024 02:34 Відповісти
в цей же час їм продовжується транзит нафти лукойла через Україну, тобто ось вам ляпас - підставляйте другу щоку
показати весь коментар
08.10.2024 08:28 Відповісти
Ну, блокує ... тай що ? Головне , що газ в Угорщину через Україну йде, як і раніше ... Військовий Вождь та його Пророк Єрмак дають Орбану гарантію транзиту , а те що військові українські на фронті з Ордою гинуть , то таке ...!
показати весь коментар
08.10.2024 09:21 Відповісти
Сіамці свій бакшиш взяли вперед, недарма ж Дерьмак кружився таємно і в Луки і у Вітюші. Царь бабуїнів все погодив, розписав маржу мєжду етімі сторонами. Ось так таємно продають Україну, а плебсу втовкмачують ідеї планетарного масштабу, як Остап Ібрагімовіч Бендер-бей в Васюках перед сеансов одноврємєнной ігри на 20 досках. (В шахмати він грати не вмів)
показати весь коментар
08.10.2024 12:38 Відповісти
А Україна продовжила транспортувати орківську нафту *******. Оце віддячили мадяри!
показати весь коментар
08.10.2024 17:41 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 