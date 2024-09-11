Російський "Лукойл" відновить експорт нафти через Україну завдяки угоді з Угорщиною, – Reuters

Російська компанія "Лукойл" планує відновити експорт нафти трубопроводом "Дружба" до Словаччини та Угорщини після того, як її угорський партнер MOL уклав угоди про транспортування цієї нафти через Білорусь та Україну.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела.

За словами співрозмовників агентства, "Лукойл" відновить постачання нафти на експорт цим маршрутом у жовтні, оскільки експортні плани на цей місяць були складені заздалегідь. Втім, невеликий обсяг нафти можуть прокачати вже цього місяця, розповіло одно із джерел.

Для цього угорська енергетична компанія MOL уклала угоди з постачальниками російської нафти та операторами нафтопроводів у Білорусі та Україні, які набули чинності в понеділок. Відтак, MOL купуватиме російську нафту на білорусько-українському кордоні і оплачуватиме її транзит через Україну. Раніше його мала оплачувати Росія, що викликало багато ускладнень.

За даними джерел агентства, у вересні постачання російської нафти через "Дружбу" заплановані в обсязі 510 тис. тонн для Словаччини і 360 тис. тонн для Угорщини.

Як повідомлялося, на початку тижня угорська енергетична компанія MOL заявила про вирішення проблеми з постачанням російської нафти трубопроводом "Дружба", що проходить територією України.

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Що відомо про санкції проти "Лукойлу" та транзит російської нафти

Нагадаємо, посилення санкцій РНБО України проти російської компанії "Лукойл" наприкінці червня 2024 року заблокувало транзит її нафти в Угорщину та Словаччину нафтопроводом "Дружба".

Через це Угорщина та Словаччина поскаржилися на Україну до Єврокомісії через заборону на транзит нафти російського "Лукойлу". А прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожував припинити експорт дизпалива в Україну через зупинку транзиту нафти російського "Лукойлу" для НПЗ НПЗ Slovnaft.

1 серпня стало відомо, що Єврокомісія ще продовжує з’ясовувати ситуацію щодо постачання нафти до Угорщини й Словаччини після зупинки Україною транзиту нафти російського "Лукойлу", утім, наразі не бачить впливу цього рішення на обсяги постачання нафти.

Російський "Лукойл" перебував під українськими санкціями ще з 2018 року, але раніше вони були обмеженими – стосувались виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні РНБО розширила їх, додавши, зокрема, заборону на транзит.

З 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго на імпорт російської нафти до ЄС. Але воно не стосується постачань нафтопроводом "Дружба".

Наприкінці серпня стало відомо, що російська "Татнєфть" замінила "Лукойл" у постачанні нафти до Угорщини та Словаччини через Україну. Проте в угорської компанії MOL залишалася чинна угода з "Лукойлом".