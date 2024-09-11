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Новини
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Російський "Лукойл" відновить експорт нафти через Україну завдяки угоді з Угорщиною, – Reuters

дружба,нафтопровід

Російська компанія "Лукойл" планує відновити експорт нафти трубопроводом "Дружба" до Словаччини та Угорщини після того, як її угорський партнер MOL уклав угоди про транспортування цієї нафти через Білорусь та Україну.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела.

За словами співрозмовників агентства, "Лукойл" відновить постачання нафти на експорт цим маршрутом у жовтні, оскільки експортні плани на цей місяць були складені заздалегідь. Втім, невеликий обсяг нафти можуть прокачати вже цього місяця, розповіло одно із джерел.

Для цього угорська енергетична компанія MOL уклала угоди з постачальниками російської нафти та операторами нафтопроводів у Білорусі та Україні, які набули чинності в понеділок. Відтак, MOL купуватиме російську нафту на білорусько-українському кордоні і оплачуватиме її транзит через Україну. Раніше його мала оплачувати Росія, що викликало багато ускладнень.

За даними джерел агентства, у вересні постачання російської нафти через "Дружбу" заплановані в обсязі 510 тис. тонн для Словаччини і 360 тис. тонн для Угорщини.

Як повідомлялося, на початку тижня угорська енергетична компанія MOL заявила про вирішення проблеми з постачанням російської нафти трубопроводом "Дружба", що проходить територією України.

Читайте також: Російська "Татнєфть" замінила "Лукойл" у постачанні нафти до Угорщини та Словаччини через Україну

Що відомо про санкції проти "Лукойлу" та транзит російської нафти

Нагадаємо, посилення санкцій РНБО України проти російської компанії "Лукойл" наприкінці червня 2024 року заблокувало транзит її нафти в Угорщину та Словаччину нафтопроводом "Дружба".

Через це Угорщина та Словаччина поскаржилися на Україну до Єврокомісії через заборону на транзит нафти російського "Лукойлу". А прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожував припинити експорт дизпалива в Україну через зупинку транзиту нафти російського "Лукойлу" для НПЗ НПЗ Slovnaft.

1 серпня стало відомо, що Єврокомісія ще продовжує з’ясовувати ситуацію щодо постачання нафти до Угорщини й Словаччини після зупинки Україною транзиту нафти російського "Лукойлу", утім, наразі не бачить впливу цього рішення на обсяги постачання нафти.

Російський "Лукойл" перебував під українськими санкціями ще з 2018 року, але раніше вони були обмеженими – стосувались виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні РНБО розширила їх, додавши, зокрема, заборону на транзит.

З 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго на імпорт російської нафти до ЄС. Але воно не стосується постачань нафтопроводом "Дружба".

Наприкінці серпня стало відомо, що російська "Татнєфть" замінила "Лукойл" у постачанні нафти до Угорщини та Словаччини через Україну. Проте в угорської компанії MOL залишалася чинна угода з "Лукойлом".

Автор: 

Угорщина (550) нафта (4782) Укртранснафта (314) нафтопровід (285) Лукойл (97)


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Топ коментарі
+36
це вже торгівля на крові чи ще ні?
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11.09.2024 13:43
+32
Так ета же савсєм другоє дєло!
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11.09.2024 13:43
+23
А наші "керманичі" з дерев'яними мордами та олов'яними очицями будуть і далі гундіти про санкції для рашистів і, водночас, набивати кишені доларами? У той час коли весь світ ганяється за тіньовими танкерами?

Хтось вірить, що на цій угоді про транспортування нафти зелені гниди не "підзаробили" ?

Цікаво - тепер війна вздовж нафтопроводу відміняється ?
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11.09.2024 13:48
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Так ета же савсєм другоє дєло!
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11.09.2024 13:43 Відповісти
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11.09.2024 13:50 Відповісти
так названа "торгівля на крові" мала за мету:

1. забеспечення донецьким вугіллям українські електростанції
2. утримувати лунондонію в межах України економічно

стратегія була розумною, поки її не поломали крикуни і провокатори

а зараз транспортування рашиської нафти через Україну тупе крисятничество ЗЄлі енд дьЄрмака
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11.09.2024 14:32 Відповісти
Нормальна така тема - спонсорувати ОРДЛО. Так мало того, це вугілля вартістю 600 гривень за тонну видавалось Ахмєтовим за нібито привезене з Роттердаму по ціні 1800 гривень. І це все відображалось в платіжках українців, які, по факту, теж скидувалися Ахмєтову на спонсорство ОРДЛО.
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11.09.2024 16:01 Відповісти
Цє ж не ліпецкая фабрика і не бізнес на крові
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11.09.2024 14:03 Відповісти
Петруха був мрадьор , а зелені не марадьори , а державники ,тільки держава у них яка ?

73% телепкам зачьот
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11.09.2024 14:11 Відповісти
це вже торгівля на крові чи ще ні?
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11.09.2024 13:43 Відповісти
До 19-го року - так ! Після 19-го року- ні!
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11.09.2024 14:23 Відповісти
Точніше, схема на крові. За отримані за нафту гроші раша буде виготовляти зброю, та наймати військо для вбивства українців. А свою долю малую отримають наші владні схематозники, які стануть співучастниками цих вбивств.
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11.09.2024 15:21 Відповісти
«вьісокие отношения, вьісокие»😡
Орбан умнічка?!
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11.09.2024 13:44 Відповісти
Гітлер і СРалін ***** і найнепросроченнейший лідор !
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11.09.2024 14:05 Відповісти
Потужно!
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11.09.2024 13:44 Відповісти
Та незламно
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11.09.2024 14:02 Відповісти
Орбан і ОПа все порішали, як сказав Шмигаль
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11.09.2024 13:44 Відповісти
ну що, лідор, яйця маєш перекрити трубу агресору?
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11.09.2024 13:45 Відповісти
Хз, може того що підарастічєскій нелох шашличний віслюк вже 6 років верещить як різана ***** про торгівлю на крові і бариг?
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11.09.2024 14:02 Відповісти
А попередній обіцяв?
Цей вот обіцяв.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3881559-zelenskij-ne-hocemo-prodovzuvati-gazovij-kontrakt-iz-rosieu-sob-vona-ne-zaroblala-tut-grosi.html Українська сторона не має бажання продовжувати газовий контракт з Російською Федерацією, бо не хоче, щоб вона заробляла тут гроші.

Хоча, нафта не газ. Нафту можна.
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11.09.2024 14:03 Відповісти
бо той "барига", а цей потужній, незламний і просто лідор
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11.09.2024 14:04 Відповісти
Парашний *******, попереднього обмежувала МІЖДЕРЖАВНА УГОДА.
Вона скінчилась. Хто пролонгірував та отримав з цього корись у власну кишеню? ЗЕЛЕНСЬКИЙ.
Тепер до тебе запитання - скільки цивільних, солдат та офіцерів України буде вбито з грошей яки отримає РФ за погодженням ЗЕЛЕНСЬКОГО?
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11.09.2024 14:43 Відповісти
А наші "керманичі" з дерев'яними мордами та олов'яними очицями будуть і далі гундіти про санкції для рашистів і, водночас, набивати кишені доларами? У той час коли весь світ ганяється за тіньовими танкерами?

Хтось вірить, що на цій угоді про транспортування нафти зелені гниди не "підзаробили" ?

Цікаво - тепер війна вздовж нафтопроводу відміняється ?
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11.09.2024 13:48 Відповісти
Да, это теперь будет территория для стоянок Ф-16, а вы не поняли гениальности этого хода опы?)))
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11.09.2024 13:55 Відповісти
Для того і Суджу взяли, станцію охороняють, краще ніж АЕС.
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11.09.2024 13:56 Відповісти
виніпанімаєте етадругоє!
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11.09.2024 13:51 Відповісти

Без коментарів ...
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11.09.2024 13:51 Відповісти
Ето не торговля на крови!?
Ето совсем другое!?

За податки лукойла кацапсіни куплять нові ракети , бомби, якими будуть вбивати українців.
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11.09.2024 13:54 Відповісти
На собачий не розумію🧐
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11.09.2024 13:59 Відповісти
Молодец зе и вся его ко *****
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11.09.2024 14:04 Відповісти
Значить з терористами, все ж, можна вести переговори. І як після цього Зєля може вимагати санкцій рашці від західних країн?
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11.09.2024 14:06 Відповісти
Цей рвав на собі кальсони що з терористами не можна домовлятися, а при попередньому була гібридна війна.
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11.09.2024 15:16 Відповісти
Писдець!!! Війна війною, але для пропутінськтх мад'ярів та словаків підсанкційний лукойд може і далі заробляти гроші, та виділяти їх на бомбування та ракетні атаки на Україну. В жОПі ну дуже ******* гроші! Підари! 🤬
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11.09.2024 14:06 Відповісти
ви забули це про одніх співучастників цієї схеми....зеленодермаківських падлюк...
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11.09.2024 14:14 Відповісти
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11.09.2024 14:11 Відповісти
Підари ************! Ненавиджу! 🤬
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11.09.2024 14:15 Відповісти
єта не то что ви падумали......Зелена мразота не має з цього ні копійки...да які там копійки...дам тищі баксів відкату на кожній тоні зеленим виродкам...Але це не бізнес на крові як при Порошенко
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11.09.2024 14:13 Відповісти
А хто ж дозволив прокачку кацапського сморіду по України? Від одних ворогів до інших. А то новина виписана так мовби Україну ніхто і не питає. Дерьмак? Дєрьмак -це Україна? А дно взагалі є?
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11.09.2024 14:15 Відповісти
https://x.com/Soloha_Lviv Солоха

Угорська компанія MOL домовилась з росією про транзит російської нафти територією України.

Це вже "торговля на краві чи "дати їм ще 100 днів?"

Агов, парасюк! Егегей, комбат насіння! Антікарупціанєри! Будуйте барикади, підривайте колію!

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11.09.2024 14:18 Відповісти
Подивилась би, порівняла і їхньою бурутьбою з "баригами" і "торгівлею на крові" зразка 2014-2019.
Але, схоже, не буде що порівнювати.
Поцам не уплочено за бурутьбу. А дехто з тих, хто на фото, зараз чавкає з владного корита так, що їм аж вуха позакладало і очі заліпило.
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11.09.2024 14:51 Відповісти
А що, санкції вже всьо? Чи гроші не пахнуть! Але барига Порошенко.
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11.09.2024 14:23 Відповісти
А де Семен?...
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11.09.2024 14:24 Відповісти
А так потужно все починалось... Буде черговий відосік про чергову перемогу і про те, як гівнокомандувач, як гуляща дівка, приймає з усіх боків?
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11.09.2024 14:25 Відповісти
Так само продовжать і транзит ГАЗУ, бо одна справа патріотично з екранів лапшу зелохам вішати, а інша це реальність де без парашинського газу торба нашій системі розподілення газу. Але то дрібниці.
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11.09.2024 14:31 Відповісти
Подонки. От Зеленського с его выводком до последнего ******** с мире.
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11.09.2024 14:36 Відповісти
Ну і хто тепер скаже , що єлдак та його ручний песик зе не підори ?
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11.09.2024 15:09 Відповісти
Опять как всегда тут торгуем а тут кровь детей смываем. А что нельзя чтобы на етот кровавый нефтепровод при очередном налете одна из ракет попала в него? Если вы поняли о чем я. Пускай ***** винят за то что сделку провалил.
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11.09.2024 15:13 Відповісти
Єрмак з клоуном отримали відкат від орбана. Кому війна, а кому бабло...
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11.09.2024 15:16 Відповісти
Та йдіть ви на путіна з такою "екзистенційною війною", коли ви самі фактично агресора баблом накачуєте! Лицемірна зелена сволота!
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11.09.2024 15:31 Відповісти
США вводять санкції, а зебанда схеми обходу. То на яку країну напала рашка?
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11.09.2024 15:36 Відповісти
яка ганьба!
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11.09.2024 16:30 Відповісти
Зрадників геть з влади! Досить держати лайно при владі!
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11.09.2024 16:36 Відповісти
три ключові фрази:
- російська нафта
- Угорщина
- Словакія
а далі суцільні запитання????
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11.09.2024 16:43 Відповісти
Зе3,14dори
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11.09.2024 17:03 Відповісти
Знайшов в ЗМІ таке - "

‎‎‎24.‎07.‎2024

Темою перемовин, що веде вже третій день в Білорусі Єрмак з представниками РФ є транзит нафти "Лукойла" через українську територію. Домовились продавати нафту нейтральному трейдеру, який буде перепродувати її Угорщині.

"
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11.09.2024 17:12 Відповісти
Або я хворий або сані не їідуть , це взагалі що?...
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11.09.2024 20:23 Відповісти
А це бізнес на крові українців чи оманські саміти в дії?
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11.09.2024 22:27 Відповісти

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