В Угорщині заявили про розв’язання проблеми поставок російської нафти після санкцій проти "Лукойлу"

Угорська енергетична компанія MOL заявила про укладення угоди для безперебійного постачання російської нафти трубопроводом "Дружба", що проходить територією України.

Відповідну заяву опублікували на сайті Будапештської фондової біржі, передає liga.net.

Згідно з угодою MOL, яка контролює нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, з 9 вересня перебирає на себе постачання сирої нафти на білорусько-українському кордоні.

Оновлені документи, як зазначається, повністю відповідають усім санкціям, зокрема європейським та українським.

"Нова угода забезпечує стійке рішення для транспортування нафти трубопроводом "Дружба". Я вважаю це великим досягненням", – заявив виконавчий віцепрезидент MOL Group Downstream Габріель Сабо.

Водночас у заяві не уточнюється, яка компанія чи компанії здійснюватимуть постачання. Також немає згадки про те, що України надала згоду на транспортування нафти якійсь іншій компанії – після запровадження санкцій проти російського "Лукойла".

Читайте також: Російська "Татнєфть" замінила "Лукойл" у постачанні нафти до Угорщини та Словаччини через Україну

Що відомо про санкції проти "Лукойлу" та транзит російської нафти

Нагадаємо, посилення санкцій РНБО України проти російської компанії "Лукойл" наприкінці червня 2024 року заблокувало транзит її нафти в Угорщину та Словаччину нафтопроводом "Дружба".

Через це Угорщина та Словаччина поскаржилися на Україну до Єврокомісії через заборону на транзит нафти російського "Лукойлу". А прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожував припинити експорт дизпалива в Україну через зупинку транзиту нафти російського "Лукойлу" для НПЗ НПЗ Slovnaft.

1 серпня стало відомо, що Єврокомісія ще продовжує з’ясовувати ситуацію щодо постачання нафти до Угорщини й Словаччини після зупинки Україною транзиту нафти російського "Лукойлу", утім, наразі не бачить впливу цього рішення на обсяги постачання нафти.

Російський "Лукойл" перебував під українськими санкціями ще з 2018 року, але раніше вони були обмеженими – стосувались виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні РНБО розширила їх, додавши, зокрема, заборону на транзит.

З 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго на імпорт російської нафти до ЄС. Але воно не стосується постачань нафтопроводом "Дружба".

Наприкінці серпня стало відомо, що російська "Татнєфть" замінила "Лукойл" у постачанні нафти до Угорщини та Словаччини через Україну.