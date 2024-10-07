Власниця "Епіцентру" Герега взяла під контроль мережу магазинів спорттоварів у Польщі

Компанія "Епіцентр К" і кіпрська Paravita Holding Limited, яку через фонд Solidez OG контролює Галина Герега, отримали понад 58% акцій і понад 57% голосів у компанії Intersport Polska SA.

Про це йдеться у повідомленні компанії на Варшавській фондовій біржі, передає українська редакція Forbes.

Частка підконтрольних Герезі компаній збільшилася внаслідок викупу додаткової емісії акцій Intersport Polska українським ТОВ "Епіцентр К". Додаткові акції серії J загальною кількістю 12,6 млн штук були продані за ціною 1,05 польського злотого ($0,27 за акцію).

Таким чином компанії Гереги сконцентрували 58,65% акцій і 57,42% голосів. Це дозволило співвласниці "Епіцентру" отримати контроль над польською мережею магазинів Intersport.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року кіпрська компанія Paravita Holding Limited Гереги стала власником контрольного пакету акцій мережі Intersport Polska. Тоді до наглядової ради компанії увійшла керівна директорка підрозділу "Інтерспорт Україна" Юлія Максименко.

Станом на жовтень 2024 року мережа магазинів Intersport Polska налічує 31 магазин, свідчать дані на сайті компанії. Це на чотири торгові точки менше, ніж торік у грудні.

В останні роки фінансовий стан Intersport Polska погіршується. Компанія зафіксувала чистий збиток у розмірі 39,5 млн злотих ($9,8 млн) у фінансовому році з квітня 2023 рокупо березень 2024 року порівняно з 13,1 млн злотих ($3,2 млн) роком раніше.

Операційний збиток також збільшився, досягнувши 45,2 млн злотих ($11,3 млн) порівняно з 10 млн злотих ($2,5 млн) у попередньому періоді. Дохід компанії знизився з 239,4 млн злотих ($59,8 млн) до 189 млн злотих ($47,2 млн) у річному обчисленні.

"Епіцентр К" Герег розвиває мережу Intersport в Україні з 2015 року, підписавши договір про партнерство зі швейцарською IIC-Intersport International Corporation GMBH. З того часу українська мережа мультибрендових магазинів спорттоварів зросла до понад 50 торгових точок у різних регіонах країни.