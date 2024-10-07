БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
25 810 14

Власниця "Епіцентру" Герега взяла під контроль мережу магазинів спорттоварів у Польщі

герега

Компанія "Епіцентр К" і кіпрська Paravita Holding Limited, яку через фонд Solidez OG контролює Галина Герега, отримали понад 58% акцій і понад 57% голосів у компанії Intersport Polska SA.

Про це йдеться у повідомленні компанії на Варшавській фондовій біржі, передає українська редакція Forbes.

Частка підконтрольних Герезі компаній збільшилася внаслідок викупу додаткової емісії акцій Intersport Polska українським ТОВ "Епіцентр К". Додаткові акції серії J загальною кількістю 12,6 млн штук були продані за ціною 1,05 польського злотого ($0,27 за акцію).

Таким чином компанії Гереги сконцентрували 58,65% акцій і 57,42% голосів. Це дозволило співвласниці "Епіцентру" отримати контроль над польською мережею магазинів Intersport.

Читайте також: "Епіцентр" Герег отримав ліцензію на продаж електроенергії. Компанія будуватиме міні електростанції

Як повідомлялося, наприкінці минулого року кіпрська компанія Paravita Holding Limited Гереги стала власником контрольного пакету акцій мережі Intersport Polska. Тоді до наглядової ради компанії увійшла керівна директорка підрозділу "Інтерспорт Україна" Юлія Максименко.

Станом на жовтень 2024 року мережа магазинів Intersport Polska налічує 31 магазин, свідчать дані на сайті компанії. Це на чотири торгові точки менше, ніж торік у грудні.

В останні роки фінансовий стан Intersport Polska погіршується. Компанія зафіксувала чистий збиток у розмірі 39,5 млн злотих ($9,8 млн) у фінансовому році з квітня 2023 рокупо березень 2024 року порівняно з 13,1 млн злотих ($3,2 млн) роком раніше.

Операційний збиток також збільшився, досягнувши 45,2 млн злотих ($11,3 млн) порівняно з 10 млн злотих ($2,5 млн) у попередньому періоді. Дохід компанії знизився з 239,4 млн злотих ($59,8 млн) до 189 млн злотих ($47,2 млн) у річному обчисленні.

"Епіцентр К" Герег розвиває мережу Intersport в Україні з 2015 року, підписавши договір про партнерство зі швейцарською IIC-Intersport International Corporation GMBH. З того часу українська мережа мультибрендових магазинів спорттоварів зросла до понад 50 торгових точок у різних регіонах країни.

Автор: 

Польща (2482) спорт (109) Герега (40) Епіцентр (42)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
****ді виводять сотні міліонів з України і вкладують в Польску економіку.Чи прийшов за три роки хоча б один поляк щоб вкласти в нашу економіку?
показати весь коментар
07.10.2024 18:42 Відповісти
+5
Питання риторичне. З зелями, єрмаками та їм подібною гопотою ніхто не хоче мати справи...
показати весь коментар
07.10.2024 18:46 Відповісти
+4
Кому війна... а кому мільйони в три горла...
показати весь коментар
07.10.2024 18:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
****ді виводять сотні міліонів з України і вкладують в Польску економіку.Чи прийшов за три роки хоча б один поляк щоб вкласти в нашу економіку?
показати весь коментар
07.10.2024 18:42 Відповісти
Питання риторичне. З зелями, єрмаками та їм подібною гопотою ніхто не хоче мати справи...
показати весь коментар
07.10.2024 18:46 Відповісти
Так, вклали: ледь не половина інвестицій у Львів від польської сторони. Проте такі, як ти після цієї новини вже почали б горланити про іншу зраду, мовляв "ууу кляті ляхи скуповують Україну", бо насправді вам не вгодиш.

А десь закордоном на інвестиції в Україну нахрюкують такі ж популісти, мовляв "нахіба в них вкладати, потрібно тільки в себе"
показати весь коментар
08.10.2024 11:15 Відповісти
Нарід цікавиться, де рекрутують до герег?
показати весь коментар
07.10.2024 18:46 Відповісти
Кому війна... а кому мільйони в три горла...
показати весь коментар
07.10.2024 18:56 Відповісти
Бізнес тікає від зграї хижих паяців.
показати весь коментар
07.10.2024 19:12 Відповісти
Гереги ще ті хижаки. Знайшлися ще "хижиші" за них
Жабогадюкинг
показати весь коментар
07.10.2024 20:30 Відповісти
Назови мені хоч одного бізнесмена в світі, котрий не є хижаком.
показати весь коментар
08.10.2024 04:13 Відповісти
А вони із тих, хто хоче всіх "разкулачіть і падєліть"... Знаємо вже таких, проходили
показати весь коментар
08.10.2024 11:19 Відповісти
Бл та шо ви тут пишете за куйню, куди хто тікає? У вас пам'ять як у дауна з пробитим коліном. Ідіоти ви хоч би згадайте ковід і бізнес епіцентрів в той час , чим вони торгували і хто піарився на цьому. Це щєлєні спонсори ще з початку передвиборної компанії. Бл навіть тут особи не можуть згадати , що було пару років тому і розказують пра щєсних бізнємєнав гєрєг.
показати весь коментар
07.10.2024 20:08 Відповісти
Як таких хапуг поляки пустили в свою країну
показати весь коментар
07.10.2024 20:37 Відповісти
пздц, лучше бы зп сотрудникам подняла, чем в хрень вкидывать.
показати весь коментар
07.10.2024 21:41 Відповісти
Початкова заробітна плата продавця у Черкасах 12000 гривень. Це мало чи багато?
показати весь коментар
09.04.2025 09:30 Відповісти
У цій ситуації все зрозуміло, крім питання про " звідки на кіпрському офшорі знайшлися такі гроші"?
НБУ із 22 року взагалі заборонив перекази на нерезидентів. А на офшор гроші отримували. Звідки?
Конвєрти, конвєрти і конвєрти. Махінації із перерахуванням коштів на помийки, змив ПДВ і прибутку..
Чому про це не пишуть?
показати весь коментар
07.10.2024 23:36 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 