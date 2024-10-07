Декларація, два меморандуми та боротьба з "ухилянтами": Шмигаль розповів про результати переговорів з Фіцо

Україна та Словаччина підписали низку документів за підсумками других міжурядових консультацій, які відбулися сьогодні в Ужгороді.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

За його словами, зокрема сторони підписали спільну декларацію, де зафіксували чотири ключові вектори взаємодії:

посилення політичного діалогу та побудова добросусідських відносин;

підтримка суверенітету та територіальної цілісності України;

засвідчення прогресу у реалізації трьох ключових проєктів: реконструкція інтерконектора, пряме залізничне сполучення та модернізація прикордонної інфраструктури;

розвиток співпраці в політичній, економічній, енергетичній, оборонній, відновлювальній, гуманітарній, освітній, науковій, медичній та інших сферах.

Крім того, підписано два меморандуми:

Меморандум про взаєморозуміння між міністерствами освіти України та Словаччини, який передбачає підтримку українських студентів та вчителів у Словаччині, пряме співробітництво між закладами освіти, співробітництво у сфері інноваційної діяльності;

Меморандум про співпрацю між аграрними міністерствами двох країн. Він передбачає євроінтеграційну підтримку Словаччини в аграрному кластері, зокрема, у сфері приведення української правової бази до європейських стандартів.

Крім того, Україна та Словаччина підписали Імплементаційний протокол про виконання Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб, який має вдосконалити алгоритм повернення громадян Словаччини та України до держав походження.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко пояснив, що підписаний Протокол визначає, які органи відповідатимуть за здійснення реадмісії в Україні та Словаччині, через які пункти пропуску це відбуватиметься, а також описує, як подавати запити на повернення або транзит людей.

Він додав, що крім підписання Протоколу про реадмісію, під час міжурядових консультацій обговорювалися заходи протидії незаконному перетину кордону зі Словаччиною.

"Зі Словаччиною ми маємо майже 98 км спільного кордону, який потребує посиленої уваги обох сторін. Обговорили заходи протидії незаконному перетину кордону. Найближчим часом плануємо українсько-словацькі навчання прикордонників, поліцейських та міграційників щодо протидії нелегальній міграції", – написав Клименко у Telegram.

Голова МВС додав, що сторони також домовилися відпрацювати механізм обміну даними про осіб правопорушників, а також про спільне патрулювання на проблемних ділянках кордону.

Як повідомлялося, Україна та Словаччина також домовилися про створення східноєвропейського енергетичного хабу, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив за результатами других міжурядових консультацій зі Словаччиною.