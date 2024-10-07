Україна не продовжуватиме угоду з "Газпромом": Шмигаль обговорив транзит газу з Фіцо

Україна не буде продовжувати угоду на транзит газу з російським "Газпромом" після завершення строку її дії наприкінці цього року.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками спільної пресконференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

"Стратегічна мета України – накласти санкції на російську газову молекулу, позбавити кремль прибутків від продажу вуглеводнів, за які агресор фінансує війну. Ми закликаємо усі країни Європи до повної відмови від нафти та газу з РФ", – наголосив голова уряду.

Водночас він зауважив, що Україна готова і надалі виконувати свої зобов’язання із забезпечення енергобезпеки країн ЄС.

"Розуміємо гостру залежність деяких держав, зокрема Словаччини, від цього ресурсу. Але розраховуємо на поступову диверсифікацію поставок. Водночас Україна готова і надалі виконувати свої зобов’язання відповідно до Угоди про асоціацію з Євросоюзом та Договору до Енергетичної Хартії", – додав Шмигаль.

Як повідомлялося, раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що планує переконати Україну не припиняти транзит газу після завершення 2024 року, коли спливає термін дії угоди України з російським "Газпромом" про транзит.

Що відомо про майбутнє транзиту газу через Україну?

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив переговори про транзит газу з Азербайджану до ЄС замість російського. Він уточнив, що угода про заміну російського газу азербайджанським є "однією з пропозицій", які зараз обговорюються.

Згодом президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що нібито Україна та ЄС звернулися до Азербайджану з проханням постачати природний газ до Європи через Україну після закінчення чинного контракту з Росією наприкінці 2024 року.

Водночас серпні російський "Газпром" під час візиту Путіна до Азербайджану підписав угоду "про розширення різнопланового стратегічного партнерства" з азербайджанською державною азербайджанською нафтовою компанією SOCAR. Тоді до складу російської делегації увійшли, зокрема, представники "Газпрому" на чолі з головою правління компанії Олексієм Міллером.

Читайте також: "Величезний ризик": Влада Австрії занепокоєна через можливе припинення транзиту російського газу через Україну

У червні Bloomberg із посиланням на джерела повідомляв, що дипломати ЄС ведуть переговори про збереження транзиту газу через Україну. Один із варіантів полягає в тому, щоб європейські компанії купували газ з Азербайджану і закачували його в російські трубопроводи, що йдуть до Європи через Україну. Наразі кілька держав Європи продовжують отримувати газ з Росії трубопроводом через Україну.

Своєю чергою німецьке видання Handelsblatt писало, що Єврокомісія також розглядає варіант збереження транзиту російського газу через Україну, але через європейського посередника, який купуватиме газ на російсько-українському кордоні та оплачуватиме його транзит через Україну.

Транзит російського газу через Україну

Як повідомлялося, Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але в уряді України припускали інші домовленості з цього питання.

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.