Споживання електроенергії зросло, але відключень світла у вівторок не планують, – "Укренерго"

У вівторок, 7 жовтня, стабілізаційні відключення електроенергії не прогнозуються.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".

У компанії традиційно закликали споживачів користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00.

Раніше в "Укренерго" повідомляли, споживання електроенергії в Україні зростає.

Сьогодні, 7 жовтня, станом на 9:30 його рівень був на 2,8% вищим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю, 4 жовтня. Вчора, 6 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,2% вищим, ніж попередньої неділі – 29 вересня.

Водночас імпорт електроенергії значно зменшився – у понеділок він запланований обсягом 1 872 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 601 МВт. Минулої п'ятниці імпорт планували загальним обсягом 4 099 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 949 МВт.

Як повідомлялося, в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.