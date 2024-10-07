"КИТ Group" розширила мережу пунктів обміну валют до 91 відділення

Одна з найбільших мереж пунктів обміну валют і фінансових сервісів в Україні – "KИТ Group" – продовжує активно розширювати свою присутність у регіонах.

Зокрема, "KИТ Group" відкрила друге відділення в Івано-Франківську, повідомила пресслужба компанії.

"Мережа постійно розвивається та прагне забезпечити клієнтам доступ до сучасних фінансових послуг високої якості. Відтепер мешканці Івано-Франківська отримають більше можливостей для зручного та безпечного обміну валют. Загальна кількість представництв мережі "KИТ Group" у великих містах України сягне 91", – повідомили у пресслужбі одного з найбільших операторів українського ринку обміну валют.

В компанії зауважили, що друге відділення в Івано-Франківську має нову унікальну айдентику, що є складовою масштабного загальнонаціонального ребрендингу мережі.

Нове відділення компанії забезпечить комфортне обслуговування з урахуванням сучасних стандартів безпеки та конфіденційності фінансових операцій. Воно оснащене дубльованими каналами інтернет-зв’язку та рішеннями для енергетичної незалежності, що забезпечить його безперервну роботу навіть в умовах можливих відключень електроенергії.

Читайте також: Українці скупили валюти у серпні на $780 мільйонів

"Завдяки постійному інноваційному розвитку компанії "KИT Group" її клієнти по всій Україні мають доступ до найбільш вигідних умов обслуговування, зручних інструментів для здійснення фінансових операцій і сучасних технологічних рішень, які покращують досвід користувачів щодо проведення валютообмінних операцій та взаємодії з нашою мережею. "KИT Group" постійно вдосконалюється, підвищуючи загальні стандарти на ринку обміну валют. Як один із лідерів цього ринку ми прагнемо надати найкращий сервіс у всіх регіонах присутності", – прокоментував директор зі стратегічного розвитку "КИТ Group" Георгій Шейко.

В компанії також нагадали, що клієнтам "KИТ Group" доступна унікальна для українського ринку обміну валют опція – можливість онлайн-фіксації обмінного курсу на 60 хвилин після замовлення необхідної суми коштів для обміну через офіційний сайт компанії.

"В умовах високої динаміки курсів валют таке рішення дозволяє ефективно планувати валютообмінні операції та проводити їх на найбільш вигідних і передбачуваних умовах", – додали в компанії.

У "KИТ Group" наголосили, що розширюючи мережу своїх відділень по всій Україні, компанія інвестує в економіку держави для створення нових робочих місць, забезпечення стабільного зростання податкових надходжень і сприяння зміцненню та прозорості фінансової системи України.

Зокрема, протягом 2023-2024 років "KИT Group" розширила мережу представництв у Житомирі, Чернівцях, Києві, Дніпрі, Харкові, Рівному. На 2024 рік "КИТ Group" має ціль розширити присутність у Вінницькій, Дніпропетровській та Одеській областях, а також інтенсивно розвивати мережу в західних регіонах України.