Новий транспорт для листонош: "Укрпошта" закупить понад 1700 електичних трициклів

Національний поштовий оператор "Укрпошта" оголосив про закупівлю 1745 електричних поштових трициклів із супутніми послугами Full service в межах проєкту розвитку логістики.

Згідно із повідомленням на порталі ЄБРР, розкриття пропозицій на тендері компанії заплановано на 18 листопада, передає Інтерфакс-Україна.

"Клієнт має намір використати частину коштів кредиту/гранту, що адмініструється ЄБРР, на покриття вартості вищезазначеного контракту", – йдеться в повідомленні.

Очікується, що цей проєкт дозволить зробити важливі інвестиції в інфраструктуру "Укрпошти" для поліпшення якості надання послуг у регіонах і підвищення стійкості мережі.

Як повідомлялося, у квітні "Укрпошта" спільно з українським виробником почали тестувати нову модель транспорту для листонош. Голова компанії Ігор Смілянський пояснював, що зі зростанням електронної комерції та розвитком доставки лікарських засобів, листоноші мають розвозити менше газет та листів, проте більше посилок – тож замість велосипедів для них планують купувати трицикли.