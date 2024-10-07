БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новий транспорт для листонош: "Укрпошта" закупить понад 1700 електичних трициклів

транспорт для листонош

Національний поштовий оператор "Укрпошта" оголосив про закупівлю 1745 електричних поштових трициклів із супутніми послугами Full service в межах проєкту розвитку логістики.

Згідно із повідомленням на порталі ЄБРР, розкриття пропозицій на тендері компанії заплановано на 18 листопада, передає Інтерфакс-Україна.

"Клієнт має намір використати частину коштів кредиту/гранту, що адмініструється ЄБРР, на покриття вартості вищезазначеного контракту", – йдеться в повідомленні.

Очікується, що цей проєкт дозволить зробити важливі інвестиції в інфраструктуру "Укрпошти" для поліпшення якості надання послуг у регіонах і підвищення стійкості мережі.

Читайте також: "Укрпошта" підвищила тарифи з 1 липня через відключення світла та руйнування інфраструктури

Як повідомлялося, у квітні "Укрпошта" спільно з українським виробником почали тестувати нову модель транспорту для листонош. Голова компанії Ігор Смілянський пояснював, що зі зростанням електронної комерції та розвитком доставки лікарських засобів, листоноші мають розвозити менше газет та листів, проте більше посилок – тож замість велосипедів для них планують купувати трицикли.

+7
спускай гранты **** в часное абышо
07.10.2024 21:29 Відповісти
+5
а хлопцям і лісапети сойдуть через одного...
Як же я тебе люблю, матінко моя Украіна, - ти все робиш не так!
07.10.2024 21:30 Відповісти
+5
добре хоч не в жовтих ящиках
07.10.2024 21:37 Відповісти
Листи...
Пишу я одиноко...

Щоб звабити Тебе...

Любов свою...
Єдину й непорочну...

Отримати по УкрПошті...
07.10.2024 21:14 Відповісти
дивлячись на фото, здається редактор у заголовку новини пропустив літеру "к" у слові "еклектичних".
07.10.2024 21:16 Відповісти
елітних
07.10.2024 21:26 Відповісти
еліптичних
07.10.2024 21:33 Відповісти
элтонджовтих
07.10.2024 23:36 Відповісти
Я так і прочитав еклектичних. І подумав що для такого пафосного визначення у директора Укрпошти зарплатня ще вище буде.
07.10.2024 21:30 Відповісти
судячі з фото, у цьому транспортному засобі дійсно поєднані електричні технології двадцять першого сторіччя і автодізайн середини минулого сторіччя.
07.10.2024 21:43 Відповісти
нагадує Мурав"я
07.10.2024 21:59 Відповісти
Тук-туки з південної Азії нагадує. Ну Укрпошта рухаєтьчя у тому напрямку.
07.10.2024 22:15 Відповісти
Тоді за кермом повинні сидіти тайські дівчата.
Укрпошта розширює послуги.
07.10.2024 23:18 Відповісти
спускай гранты **** в часное абышо
07.10.2024 21:29 Відповісти
а хлопцям і лісапети сойдуть через одного...
Як же я тебе люблю, матінко моя Украіна, - ти все робиш не так!
07.10.2024 21:30 Відповісти
Шанхай мля….
07.10.2024 21:33 Відповісти
Дейлі або Мумбай😁
07.10.2024 21:57 Відповісти
По ціні авто?
07.10.2024 21:34 Відповісти
По ціні Рендж Ровера - 65 000 грн!! Це шара! Бо, навіть, електролісапет з мотор-колесом на 1000 Вт коштує дорожче
07.10.2024 21:37 Відповісти
А вони проїдуть по сільській багнюці...?
07.10.2024 21:34 Відповісти
З трактором вони проїдуть всюди.
Якщо у посилці алкоголь.
07.10.2024 22:14 Відповісти
а шо, в селах ще є укрпошта? в нас в два роки назад ,,оптимізували"
07.10.2024 22:26 Відповісти
добре хоч не в жовтих ящиках
07.10.2024 21:37 Відповісти
Так у Індусів є для рикш - крути педалі і для здоровʼя добре
07.10.2024 21:37 Відповісти
ну хоч повістки до ТЦК буде зручніше доставляти
07.10.2024 21:40 Відповісти
Слава Богу, що з такою інтенсивністю пилять тільки гроші.... якби пилили ліс - ми вже давно в пустелі жили....
07.10.2024 21:42 Відповісти
А багнюка - зима - сніг - морози? -- якось не весело
07.10.2024 21:42 Відповісти
а пішкарусом веселіше як зараз?
07.10.2024 21:47 Відповісти
Чого? - вони зараз на непоганих машинках ганяють на село
07.10.2024 21:51 Відповісти
Згоден.Не зрозуміло тоді де на цих електротрициклах ганяти будуть.У містах? Зимою дійсно не наганяєш ,а в теплу пору року цілком норм. Зараз повно народу на електротранспорті рисачить-від самокатів і велосипедів до Тесл,БМВ, Ягуарів,Ауді і т.д.
показати весь коментар
07.10.2024 21:55 Відповісти
07.10.2024 23:35 Відповісти
Ну от і причина ще більше витратити грошей на дороги!
07.10.2024 23:02 Відповісти
Ну, не знаю...
Для звичайних листонош - занадто потужний та занадто об'ємний.
А ось для розвозу по відділенням може підійти.
07.10.2024 21:43 Відповісти
З такою посадкою на ній тільки на Бродвей, і покатаєшся.
07.10.2024 21:44 Відповісти
А знаєте для чого вони їх закупляють?
Вже через місяць буде можливість регулярно БЕЗРОЗМІРНО списувати кошти на їх ремонт.
І хрін перевіриш 1700 драндулетів у 1700 селах.
07.10.2024 21:51 Відповісти
Укрпошта вдосконалює свою систему доставки. Навіть якщо це не створиить значну конкуренцію іншим службам доставки, то принаймні стримає їх апетити на розцінки їхніх послуг. Я вважаю таку ініціативу позитивною. А погодні умови і про село - це у тих, хто уяви не має про пошту в селі. Бо возять авто хоч і не кожний день, а замовлення старим таки доставляють. І оплату через квитанції за газ, електрику та інше. Села стали малолюдними і тримати поштарку на десяток хат ніхто не буде. А при заметах і в Києві не завжди проїхати вдається. Як і при великих опадах.
Вже з десяток років обслуговування на пошті лише покращується. Я сам практично не користуюся (Нова Пошта хіба що), а от мій давно дорослий племінник дуже задоволений. Він обмінюється музичними штучками із усім світом саме через Укрпошту. Відправляв і в Канаду, і в Францію.
07.10.2024 21:55 Відповісти
шо ще за "музичні штучки"?
07.10.2024 22:01 Відповісти
звичайні диски чи касети чи що там у любителів вінтажу популярне
07.10.2024 22:09 Відповісти
..точно не касети. диски xіба шо.
07.10.2024 23:31 Відповісти
електичних трициклів

Еклектичних?
07.10.2024 22:05 Відповісти
Еклери
07.10.2024 22:48 Відповісти
А кто то вообще пользуется етой укрпочтой и еще пишет письма? А то я свое перо, чернильницу и пергамент куда то 300 лет назад закинул а сейчас видимо придется откапывать.
07.10.2024 22:14 Відповісти
будут на них за ухилянтами гоняться?
07.10.2024 22:18 Відповісти
На них пересадять ТЦК.
07.10.2024 22:19 Відповісти
зовсім *********?
07.10.2024 22:20 Відповісти
"Я почему раньше такой злой был? - Потому что у меня трицикла не было" (С)
07.10.2024 22:33 Відповісти
Голова компанії Ігор Смілянський пояснював, що зі зростанням електронної комерції та розвитком доставки лікарських засобів, листоноші мають розвозити менше газет та листів, проте більше посилок - Джерело: https://biz.censor.net/n3513701
які посилки? більшість інтернет магазинів не хочуть відправляти укрпоштою. просрали всю інфраструктуру, в кожному селі було відділення, в кожному місті головпоштампт і по декілька філій. залишилось відсотків 30-40.
07.10.2024 22:33 Відповісти
у нас по містечку листоноші гоняють на веліках
07.10.2024 23:32 Відповісти
Власники Нової Пошти захвилювалися. З такою технікою ахметівська укрпошта може їх задушити.
08.10.2024 09:19 Відповісти

