Новий транспорт для листонош: "Укрпошта" закупить понад 1700 електичних трициклів
Національний поштовий оператор "Укрпошта" оголосив про закупівлю 1745 електричних поштових трициклів із супутніми послугами Full service в межах проєкту розвитку логістики.
Згідно із повідомленням на порталі ЄБРР, розкриття пропозицій на тендері компанії заплановано на 18 листопада, передає Інтерфакс-Україна.
"Клієнт має намір використати частину коштів кредиту/гранту, що адмініструється ЄБРР, на покриття вартості вищезазначеного контракту", – йдеться в повідомленні.
Очікується, що цей проєкт дозволить зробити важливі інвестиції в інфраструктуру "Укрпошти" для поліпшення якості надання послуг у регіонах і підвищення стійкості мережі.
Читайте також: "Укрпошта" підвищила тарифи з 1 липня через відключення світла та руйнування інфраструктури
Як повідомлялося, у квітні "Укрпошта" спільно з українським виробником почали тестувати нову модель транспорту для листонош. Голова компанії Ігор Смілянський пояснював, що зі зростанням електронної комерції та розвитком доставки лікарських засобів, листоноші мають розвозити менше газет та листів, проте більше посилок – тож замість велосипедів для них планують купувати трицикли.
Укрпошта розширює послуги.
Як же я тебе люблю, матінко моя Украіна, - ти все робиш не так!
Якщо у посилці алкоголь.
Для звичайних листонош - занадто потужний та занадто об'ємний.
А ось для розвозу по відділенням може підійти.
Вже через місяць буде можливість регулярно БЕЗРОЗМІРНО списувати кошти на їх ремонт.
І хрін перевіриш 1700 драндулетів у 1700 селах.
Вже з десяток років обслуговування на пошті лише покращується. Я сам практично не користуюся (Нова Пошта хіба що), а от мій давно дорослий племінник дуже задоволений. Він обмінюється музичними штучками із усім світом саме через Укрпошту. Відправляв і в Канаду, і в Францію.
Еклектичних?
які посилки? більшість інтернет магазинів не хочуть відправляти укрпоштою. просрали всю інфраструктуру, в кожному селі було відділення, в кожному місті головпоштампт і по декілька філій. залишилось відсотків 30-40.