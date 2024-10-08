Голова "Укрзалізниці" подав у відставку, йому вже знайшли заміну, – ЗМІ

Голова правління АТ "Укрзалізниці" Євген Лященко достроково подав у відставку із займаної посади.

Наглядова рада компанії планує розглянути заяву Лященка найближчими днями, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці",

В компанії не уточнили причини звільнення голови.

Новим головою правління "Укрзалізниці" стане нинішній член правління Олександр Перцовський, що відповідає за пасажирські перевезення, повідомляє українська редакція Forbes із посиланням на джерело в уряді.

За кандидатуру Перцовського можуть проголосувати наступного тижня, до того обовʼязки голови правління виконуватиме Лященко. Після звільнення, він може залишитися в компанії ще щонайменше на пів року на посаді фінансового директора, стверджують співрозмовники видання.

За його даними, крім Лященка заяви на звільнення написали члени правління Володимир Крот та Орест Логунов. Втім, вони продовжать працювати в "Укрзалізниці": Крот – у сфері безпеки руху, Логунов – адвокуватиме інтереси компанії в ЄС.

Як повідомлялося, Євген Лященко очолив "Укрзалізницю" у лютому 2023 року у статусі в. о. голови, а у березні того ж року Кабмін затвердив його на посаді голови правління залізничної компанії. Лященко з 2021 року займав посаду члена правління залізниці й відповідав за фінансовий блок питань у компанії. Раніше він був позаштатним радником Олександра Камишіна, який очолював "Укрзалізницю" у 2021-2023 роках.

До цього, з 2012 року Лященко обіймав посаду фінансового директора "Медіа Група Україна", а у липні 2014 року був призначений директором холдингу Ріната Ахметова, де працював до 2019 року.

Камишін у 2012-2019 роках працював менеджером з інвестицій групи SCM Ахметова.

Вихідцем з бізнес-структур Ахметова є і Ростислав Шурма, якого президент Володимир Зеленський звільнив з посади заступника керівника Офісу президента на початку вересня. У 2012-2019 роках він обіймав посаду генерального директора заводу "Запоріжсталь", підконтрольного групі "Метінвест" Ахметова, а також входив до наглядових рад цілого ряду підприємств групи "Метінвест".