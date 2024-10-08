Україна отримає $150 мільйонів на проєкти відновлення від ЧБТР та Японії

Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР) отримав кредитну лінію від Японського банку міжнародного співробітництва (JBIC) на суму до $150 млн для підтримки важливих проєктів в Україні та просування зелених ініціатив.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що кредитна лінія була розроблена для надання фінансування відбудови України та інших постраждалих держав-членів ЧБТР. Ці кошти будуть спрямовані на проєкти з відновлення та реконструкції ключової економічної та соціальної інфраструктури України.

Насамперед, йдеться про такі сектори, як сільське господарство, харчова промисловість, транспорт і логістика, цифрова інфраструктура та фармацевтика. Це дозволить забезпечити сталий економічний ріст навіть у складних умовах.

Також до $75 млн буде спрямовано на зелені ініціативи та просування екологічної стійкості в регіоні Чорного моря.

Як зазначив Президент ЧБТР доктор Серхат Кьоксал $150 млн, виділених на Україну, активізують важливі інвестиції, необхідні для відновлення країни. Обидві частини кредитної лінії відображають спільне прагнення ЧБТР та JBIC вирішувати як нагальні проблеми, так і стимулювати зелені інвестиції в регіоні.

Японський банк міжнародного співробітництва – фінансова установа Японії, яка проводить операції з кредитування, інвестування та гарантування, доповнюючи фінансові установи приватного сектора.

Чорноморський банк торгівлі та розвитку – міжнародна фінансова установа, створена країнами Чорноморського регіону, зокрема й Україною у 1999 році. Статутний капітал складає 3,45 мільярда євро. За час роботи Правлінням ЧБТР схвалена участь в 58 проєктах в Україні на суму близько 1 млрд євро.