Тендери на рекламу для "своїх": У Дніпровській міськраді викрили розкрадання на 34 млн грн
Служба безпеки та Національна поліція викрили схему розкрадання коштів із бюджету Дніпра на щонайменше 34 млн грн. Ці кошти привласнили троє власників місцевих рекламних агенцій, які діяли спільно з посадовцями міськради.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що схема полягала у тому, що тендери на SMM, рекламу та висвітлення діяльності Дніпровської міськради вигравали "свої підприємці".
"Таким чином вони привласнили майже третину із загальної суми у 123 млн грн, які міськрада заклала на власну популяризацію протягом 2021-2023 років", – йдеться у повідомленні.
За матеріалами провадження, тендери вигравали ФОПи із завищеними цінами, при чому вони не мали жодного відношення до маркетингової діяльності.
Для втілення оборудки посадовці міськради вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації.
Після перерахування суми на баланс підприємців учасники схеми обготівковували їх та ділили між собою, а реальні послуги рекламодавців купували по мінімальній вартості.
Під час обшуків за місцями проживання й роботи фігурантів вилучено мобільні телефони, обладнання, банківські картки та чорнову документацію із доказами незаконної діяльності.
Наразі десяти учасникам оборудки повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:
- чч. 1, 2 ст. 255 – створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;
- ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією.
Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.
Як повідомлялося, 12 вересня НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові Дніпропетровської ОДА Валентину Резніченку у справі про заподіяння 286 млн грн збитків під час ремонту доріг в умовах воєнного стану.
