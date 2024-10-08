БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Рада розширила повноваження НБУ для боротьби з "дропами". Скасування банківської таємниці для Нацполіції не підтримали

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг".

Відповідний законопроєкт №11043 у другому читанні підтримали 270 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

"Закон допоможе боротися з різними фінансовими шахрайствами, у тому числі і з дропами", – пояснив депутат.

Він уточнив, що перед голосуванням депутати відхилили поправки, якими пропонувалося надати частковий доступ до даних про рахунки громадян Нацполіції.

Читайте також: В Україні обмежили переказ коштів з картки на картку

Як повідомлялося, у Нацбанку називали ухвалення законопроєкту №11043 одним із кроків для боротьби з використанням ринку платіжних послуг в протиправних цілях (так звані, схеми з використанням "дропів").

Серед іншого, законопроєктом пропонувалося зобов’язати банки та інші фінансові установи надавати інформацію за запитом Нацполіції, зокрема дані фінансових операцій та напрямки, куди кошти перераховувались. Цю норму критикувало Головне юридичне управління Верховної Ради, оскільки вона суперечать Конституції України.

Цим же законопроєктом пропонується дозволити об'єднаним кредитним спілкам залучати кредити від іноземних донорів у валюті. Також доопрацьовано механізм приєднання кредитних спілок, що дозволить багатьом з чинних сьогодні маленьких кредитних спілок продовжити свою діяльність, приєднавшись до більш розвинених та організованих кредитних спілок і так розділити з більш спроможними спілками адміністративні витрати на ведення бізнесу та інше.

Детальніше читайте у матеріалі: НБУ обмежив перекази з картки на картку. Усе, що треба знати

"Закон допоможе боротися з різними фінансовими шахрайствами, у тому числі і з дропами", - пояснив депутат

Ще не забудьте про прупи, скрапи та кропи!
08.10.2024 14:25 Відповісти
Фірму "POLICE" взагалі слід розформувати та мобілізувати.
Шкоди від них більше, ніж користі
08.10.2024 14:26 Відповісти
Який розумний тріль попався ....
08.10.2024 22:55 Відповісти
Гарно будеш вчитися, теж людиною може станеш
09.10.2024 08:21 Відповісти

