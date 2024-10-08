Кабмін змінив правила обліку медичного канабісу

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови №857 щодо електронної інформаційної системи обліку вирощених конопель для медичних цілей, їх переміщення, а також продуктів їх переробки та лікарських засобів із них.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, із постанови виключили позиції щодо необхідності внесення до електронної інформаційної системи обліку відомостей про врожай конопель для медичних цілей; про транзитне перевезення рослин та продукції, виготовленої з них, а також щодо посадки рослин конопель та садивного матеріалу.

Утім, передбачено норми щодо зобовʼязання вносити в електронну інформаційну систему інформацію щодо приміщень, де фактично зберігається кожен обʼєкт обліку, категорії насіння та садивного матеріалу конопель та операцій зі збору та обробки рослинної сировини.

Крім того, уряд розширив норми щодо відбору зразків рослин конопель та фасування готового лікарського засобу на інші об’єкти обліку тощо.

Як повідомлялося, з 16 серпня в Україні почав діяти закон про легалізацію медичного канабісу.

Ліки з медичного канабісу виготовлятимуться в умовах аптеки та призначатимуться за рецептом пацієнтам, для яких звичайні лікарські засоби не мають терапевтичного ефекту або викликають побічні реакції.

Придбати такі ліки в Україні можна буде лише за електронним рецептом, в якому буде вказуватись лікарська форма та дозування, назви діючих речовин, які входять до їхнього складу.

Очікується, що лікарські засоби з медичного канабісу будуть доступні пацієнтам у формі оральних крапель, твердих капсул, дентальних паст.

Закон про легалізацію медичного канабісу президент Володимир Зеленський підписав у лютому цього року.