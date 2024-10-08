Ексочільнику Держгеокадастру Житомирщини повідомили про підозру

Колишньому виконувачу обов’язків начальника Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та заподіянні сільгосппідприємству збитків на 54 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

За даними слідства, у 2021 році підозрюваний, всупереч чинному законодавству та судовим рішенням на користь сільгосппідприємства, припинив його право постійного користування земельними ділянками загальною площею майже 5 тис. га та скасував реєстрацію відповідних держактів.

Водночас чиновник намагався передати ці земельні ділянки іншій юридичній особі для ведення сільського господарства.

У результаті сільгосппідприємству завдано шкоди на суму понад 54 млн грн.

Кваліфікація дій підозрюваного: ч. 2 ст. 364 КК України.

Як повідомлялося, у серпні суд повернув державі захоплену екснардепом-зрадником Медведчуком землю на Київщині вартістю понад 840 млн грн.