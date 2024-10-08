БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Гривня зміцнюється: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу

Курс гривні несуттєво зміцнився щодо долара США, але знизився щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 9 жовтня, на рівні 41,1756 грн/$, порівняно із 41,1961 грн/$ у вівторок. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 2 копійки – до 45,2437 грн за євро. 19 вересня він оновив історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

валюта (2309) гривня (1640) курс (1595) НБУ (9525) обмін валюти (791)
Коментувати
Курс гривні до євро знизився на 2 копійки
Заголовок!!!! Гривня зміцнюється! Прям по 8 долар став?!?!?!
08.10.2024 18:08 Відповісти

Качаємо курс, пацани заробляють! Відносно небагато але стабільно. Від чого може "зміцнитися" курс у держави, економіка якої це виключно дотації та побирання по світу? Заробляйте пацани, заробляйте... Колись спитають.
08.10.2024 18:13 Відповісти

