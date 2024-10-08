"Укрпошта" готує новий мобільний застосунок. Він запрацює у листопаді
АТ "Укрпошта" планує у листопаді запустити новий мобільний застосунок із удосконаленим функціоналом.
Про це генеральний директор компанії Ігор Смілянський повідомив у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
"З листопада впроваджуватимемо новий мобільний застосунок, і наш відправник зможе з його допомогою бачити: якщо він приніс відправлення до обіду, гарантовано наступного дня воно буде за адресою призначення в іншому місті; якщо відправлення приніс увечері та є можливість його швидко доставити, це також буде наступного дня", – пояснив він.
За словами очільника "Укрпошти", наявний застосунок застарів, тому назріла необхідність його вдосконалити. У наявному застосунку необхідно вводити дані вручну, у новому застосунку вони "залітатимуть" автоматично, щойно посилка буде в дорозі. Одержувача про це буде повідомлено push-повідомленням.
"У новому застосунку зможете посилку перенаправити на інше відділення, сплатити, бачити всі етапи її шляху", – додав Смілянський.
За його словами, новий мобільний застосунок – власна розробка IT-департаменту "Укрпошти", який розробив для нього нову архітектуру.
Наразі застосунок перебуває на бета-тестуванні, до якого залучили 22 тис. співробітників "Укрпошти".
Як повідомлялося, у вересні компанія "Нова пошта" оновила свій застосунок, додавши низку нових функцій.
