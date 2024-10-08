Рада позбавила Держпраці повноважень з реєстрації вантажівок і передала їх МВС

Верховна Рада ухвалила закон про розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, гірничого нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю та зайнятість населення.

Відповідний урядовий законопроєкт №9219 у другому читанні на засіданні у четвер підтримали 323 народних депутати, повідомляється на сайті парламенту.

Закон набирає чинності через шість місяців з дня, наступного після його офіційного опублікування.

Серед іншого, закон на законодавчому рівні врегулював передачу повноважень з реєстрації та обліку великовантажних транспортних засобів, іншої технологічної техніки (бульдозери, навантажувачі, дорожньо-будівельні машини тощо) від Державної служби з питань праці до сервісних центрів МВС, повідомили у пресслужбі міністерства.

Заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий зауважив, що в Україні функціонують 144 територіальні сервісні центри МВС, вони вже почали підготовку для впровадження нових послуг.

Читайте також: Держслужбу праці позбавлять низки функцій: Рада схвалила законопроєкт

У пресслужбі Мінекономіки уточнили, що окрім передачі повноважень з реєстрації та обліку великотоннажних транспортних засобів до МВС, цим же законом Держпраці позбавляється функції контролю за дотриманням законодавства про рекламу (щодо змісту реклами про вакансії). Цю функцію передали до Держпродспоживслужби.

"Крім цього, для дотримання принципу неприпустимості дублювання повноважень органів державного нагляду (контролю) з одного й того самого питання, Держпраці не проводитиме технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті", – додали у Мінекономіки.