БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 192 8

Рада позбавила Держпраці повноважень з реєстрації вантажівок і передала їх МВС

грузовик,hyundai,водород

Верховна Рада ухвалила закон про розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, гірничого нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю та зайнятість населення.

Відповідний урядовий законопроєкт №9219 у другому читанні на засіданні у четвер підтримали 323 народних депутати, повідомляється на сайті парламенту.

Закон набирає чинності через шість місяців з дня, наступного після його офіційного опублікування.

Серед іншого, закон на законодавчому рівні врегулював передачу повноважень з реєстрації та обліку великовантажних транспортних засобів, іншої технологічної техніки (бульдозери, навантажувачі, дорожньо-будівельні машини тощо) від Державної служби з питань праці до сервісних центрів МВС, повідомили у пресслужбі міністерства.

Заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий зауважив, що в Україні функціонують 144 територіальні сервісні центри МВС, вони вже почали підготовку для впровадження нових послуг.

Читайте також: Держслужбу праці позбавлять низки функцій: Рада схвалила законопроєкт

У пресслужбі Мінекономіки уточнили, що окрім передачі повноважень з реєстрації та обліку великотоннажних транспортних засобів до МВС, цим же законом Держпраці позбавляється функції контролю за дотриманням законодавства про рекламу (щодо змісту реклами про вакансії). Цю функцію передали до Держпродспоживслужби.

"Крім цього, для дотримання принципу неприпустимості дублювання повноважень органів державного нагляду (контролю) з одного й того самого питання, Держпраці не проводитиме технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті", – додали у Мінекономіки.

Автор: 

авто (4256) ВР (2937) вантажі (1349) закон (1515) МВС (534) Держслужба праці (48)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.10.2024 18:37 Відповісти
Потік пішов "наліво"....
показати весь коментар
08.10.2024 18:40 Відповісти
потік пішов в потрібне русло,
аграхама за пультом значіт будєт все путьом.
показати весь коментар
08.10.2024 21:26 Відповісти
і яким боком МВС до транспорту? мабуть МВС і літаки з яхтами та локомотиви з вагонами реєструє

Міністерство інфраструктури України - утворене 9 грудня 2010 року шляхом реорганізації Міністерства транспорту та звязку України, чому їм не передали?
показати весь коментар
08.10.2024 19:45 Відповісти
Цю кровосісю (Мікіла Азіров), треба взагалі, у повному складі відправити на нуль.
показати весь коментар
08.10.2024 20:39 Відповісти
Мусора не люди. Доведено аваковим.
показати весь коментар
08.10.2024 20:45 Відповісти
Кожне хоче щось реєструвати . Великотонажні в праці , трактори в продслужбі якійсь , в обласному центрі
показати весь коментар
08.10.2024 21:41 Відповісти
.. авто в серцентрі . Аби зібрати оцей гармидер та до кучи ?
показати весь коментар
08.10.2024 21:43 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 