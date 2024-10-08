Споживання електроенергії значно знизилось, відключень світла у середу не планують, – "Укренерго"
У середу, 9 жовтня, стабілізаційні відключення електроенергії не прогнозуються.
Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".
У компанії традиційно закликали споживачів користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00.
Раніше в "Укренерго" повідомляли, що споживання електроенергії в Україні у вівторок суттєво зменшилося.
Сьогодні, 8 жовтня, його рівень станом на 9:30 був на 6,5% нижчим, ніж у понеділок.
"Це пояснюється зміною погодних умов та значно ефективнішою, ніж учора, роботою побутових СЕС", – пояснили в "Укренерго".
Водночас імпорт електроенергії дещо збільшився – у вівторок він запланований обсягом 2 199 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 581 МВт. У понеділок він планувався в обсязі 1 872 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 601 МВт. Минулої п'ятниці імпорт планували загальним обсягом 4 099 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 949 МВт.
Як повідомлялося, в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.
