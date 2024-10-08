БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Споживання електроенергії значно знизилось, відключень світла у середу не планують, – "Укренерго"

свет

У середу, 9 жовтня, стабілізаційні відключення електроенергії не прогнозуються.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".

У компанії традиційно закликали споживачів користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00.

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що споживання електроенергії в Україні у вівторок суттєво зменшилося.

Сьогодні, 8 жовтня, його рівень станом на 9:30 був на 6,5% нижчим, ніж у понеділок.

"Це пояснюється зміною погодних умов та значно ефективнішою, ніж учора, роботою побутових СЕС", – пояснили в "Укренерго".

Водночас імпорт електроенергії дещо збільшився – у вівторок він запланований обсягом 2 199 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 581 МВт. У понеділок він планувався в обсязі 1 872 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 601 МВт. Минулої п'ятниці імпорт планували загальним обсягом 4 099 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 949 МВт.

Читайте також: "Укренерго" починає будівництво інфраструктури для першої плавучої електростанції

Як повідомлялося, в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.

відключень світла у середу не планують
...і ецилоп нє будєт біть по ночам...
08.10.2024 19:14 Відповісти
бо ***, тепло!!!!
план на холодні дні є?????
08.10.2024 19:20 Відповісти
Є! Як зазвичай, врублять опалення в теплу погоду й у 2 рази піднімуть ціни на опалення й гарячу воду!!...
08.10.2024 19:39 Відповісти
все можливо.
від цієї влади можна очікувати все що завгодно.
у мене пивна лавка бочкове.
серпень вересень вже працював в мінус!!!
приблизно 20-25к мінус, прибуток покривав лиш розхіл на енергію та інші комунальні
продавець отримувала зарплату вже з мого кармана, не з прибутку
думав налагодиться, вийдемо хочаб в ноль
*****!!!
на нові податки!!
на нові тарифи!!!
закриваюсь НАКУЙ!!!
заробив!
08.10.2024 19:57 Відповісти
Співчуваю(

Он хрипатий кличе підприємців ракетну програму розвивати..
08.10.2024 20:08 Відповісти
Ставати кур'єрами сервісу доставки "Ракета"?
показати весь коментар
Та хто ж його знає, що в нього в голові...може й розробляти та виготовляти..а Нова Пошта потім доставляти буде...куплять пару літаків, замість фур
08.10.2024 21:25 Відповісти
все розвинуто по ракетах
наші нептуни в різних версіях це кращі атакамса
але їх зарізали в 2019му!!!
а треба не розвивати а зробити те що є, хочаб
тобто просто замовити та проплатити
лиш не так як резніков...
проплатив 40 ярдів на міни, хузна кому, (він сам знає кому)
ні гошей ні мін!!1
і вже е інфа що при умерові, проплати без постачання вироли в рази в порівнянні з резніком
от така ...уйня, малята!
08.10.2024 20:17 Відповісти

