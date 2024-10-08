У проєкті нового ЦНАПу за 200 мільйонів від ЄС знайшли завищені ціни на будматеріали

Стрижавська селищна рада у Вінницькій області 8 липня за результатами тендеру уклала із ТОВ "Марк Строй" угоду вартістю 198,65 млн грн на будівництво нового Центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу) з багатофункціональними приміщеннями освітнього та творчого призначення.

Завершити об’єкт мають до кінця 2025 року, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Проєкт реалізується коштом Європейського інвестиційного банку, в рамках Програми відновлення України. Зокрема, ЄІБ профінансує сам проєкт, а ПДВ покривають з держбюджету.

Згідно з укладеним договором, цього року на реалізацію проєкту планують освоїти 50,68 млн грн. Ціна угоди динамічна і може коригуватися в процесі виконання робіт.

При цьому вартість будматеріалів у кошторисі значно перевищує ринкові ціни.

Зокрема, у підсумковій відомості ресурсів найбільша сума 8,24 млн грн піде на гарячекатану арматурну сталь періодичного профілю діаметром 12 мм (тут і далі ціни вказано з ПДВ). У кошторисі її вартість врахували по 50 456 грн за тонну. Водночас "Метінвест" продає таку сталь по 32 150 грн/т, а Іronworld – по 32 368 грн/т.

Арматуру інших діаметрів заклали у кошторис по 47 051 - 53 262 грн/т, тоді як ринкова вартість в півтора раза нижча і коливається у діапазоні 32 150 - 33 040.

Цеглу марки М75 у відомості ресурсів передбачили по 11 270 грн за тисячу штук, тоді як її ринкова вартість в півтора рази нижча – 6 970 грн.

Водночас чимало вагомих за ціною позицій у відомості ресурсів не містять чітких параметрів, що не дозволяє порівняти ціни на них із ринковими.

Також не уточнюються у кошторисі параметри вікон і дверей, хоча обидві позиції доволі вартісні. І ціна виглядає дуже високою.

Наприклад, вікно 1700х2000мм обійдеться в 32 892 грн, тобто 9 674 грн за квадратний метр. Нещодавно ліцей у Фастові купував енергоефективні вікна з профілю Rehau по 4 400 грн/кв. м. За підрахунками видання, одні з найдорожчих вікон, які можна замовити в Україні, все одно коштують дешевше від цін, вказаних у кошторисі будівництва ЦНАПу у Стрижавці.

Також для облаштування ЦНАПу планують придбати скляну перегородку для прорізу 3000х32000мм за ціною 740 538 грн, два пасажирські ліфти, комп’ютери, електричну сценічну кулісу, та дорогі акустичні системи американської фірми Bose за 278 704 грн на 2,22 млн.

ТОВ "Марк Строй" отримало угоду без конкуренції, оскільки було єдиним учасником тендеру.

При цьому Держаудитслужба, перевіривши тендерну документацію, виявила підстави для відхилення пропозиції єдиного учасника торгів. Проте Стрижавська селищна рада оскаржила висновок аудиторів у суді і 27 серпня Вінницький окружний адміністративний суд цю вимогу задовольнив і вимогу Держаудитслужби скасував.

Керівником і власником ТОВ "Марк Строй" є Володимир Швайковський. Фірма зі статутним капіталом в 150 грн отримала через "Прозорро" підряди на 1,66 млрд грн, переважно від замовників на Полтавщині.

Ця фірма фігурувала у кримінальному провадженні про завищення цін на виконанні підрядів Полтавської ОДА на загальну суму 436 мільйонів гривень у 2018-2019 роках. Остання ухвала у справі датована квітнем 2023 року і стосується проведення експертизи. Підозри у справі не оголошувалися.