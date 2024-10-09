Cпікер Держдуми РФ закликав депутатів акуратніше "лякати" росіян новими податками

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін закликав депутатів акуратніше озвучувати ініціативи про запровадження нових податків, щоб не лякати людей.

Його слова під час "Ділового сніданку" наводить пресслужба нижньої палати парламенту, пише російська редакція Forbes.

"Постійно говоримо нашим колегам-депутатам: ви спочатку подумайте, перш ніж озвучувати ініціативу. Не треба лякати суспільство. Це крайнощі", – сказав російський посадовець.

У якості прикладу він навів ідею російського депутата Гурульова, який запропонував запровадити податок на бездітність. Володін пояснив, що при підготовці ініціатив важливо використовувати ті формулювання, які чітко відображають суть "вирішення питання, пов'язаного із захистом людини від пропаганди відмови від дітонародження".

Він уточнив, що законопроєкт про заборону "пропаганди відмови від дітонародження" Держдума все ж ухвалить, його розглянуть у пріоритетному порядку до кінця грудня.

Так званий законопроєкт "про заборону пропаганди чайлдфрі" внесли до Держдуми 25 вересня. Автори ініціативи пропонують заборонити пропаганду усвідомленої відмови від народження дітей в інтернеті, ЗМІ, фільмах та рекламі. Штрафи за порушення становитимуть до 400 000 рублів для фізичних осіб, до 800 000 рублів для посадових осіб та до 5 млн рублів для юридичних осіб. Таким чином російська влада намагається частково вирішити проблему депопуляції та падіння народжуваності.

Як повідомлялося, напередодні Роскомнагляд доручив обмежити доступ до популярної серед геймерів та ІТ-фахівців платформи для анонімного спілкування та обміну повідомленнями Discord.