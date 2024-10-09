Справа про оборудки на митниці: У депутатки Хмельницької міськради знайшли готівки на $1,5 мільйона (оновлено)

Працівники Державного бюро розслідувань виявили у депутатки Хмельницької міської ради незадекларованої готівки на понад $1,5 млн та об’єкти нерухомості.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що жінка взагалі не вказала наявність у неї готівки. Водночас під час обшуків в індивідуальних банківських комірках, відкритих на її ім’я, та за місцем її роботи правоохоронці вилучили понад $1,5 млн у різній валюті.

Обшуки відбулися у межах розслідування оборудок на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною компанією, директором якої нині є депутатка.

Наразі фігурантку затримали за підозрою у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України), уточнили у ДБР.

ДБР не називає прізвища затриманої, проте за даними видання "Суспільне.Хмельницький", ідеться про депутатку Хмельницької міськради Світлану Баранську ("Європейська Солідарність").

Згідно із декларацією, вона займається бізнесом та працює директоркою ТОВ "Автологістік". Баранська також має корпоративні права у дев'яти компаніях, серед яких "Дельта-С", "Солеорто", "Укрекоагро", "Хмельницький Квартал 2", "Агенство нерухомості Буковина 3", "Мега Транс", "BCB-Старс", "Стрибок", "Хмельницькоптторг".

Вона також задекларувала три квартири, дві земельні ділянки, об'єкти незавершеного будівництва, нежитлові приміщення, легковий автомобіль AUDI Q7 2021 року, 858,8 тис. грн на рахунках та $750 тис., позичені третім особам.

Як повідомлялося, 4 жовтня працівники Державного бюро розслідувань викрили депутатку Хмельницької облради від партії "Слуга народу", керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах, прикраси та брендові речі.