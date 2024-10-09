Уніфікація тарифу на розподіл електроенергії може призвести до банкрутства великих підприємств, – ICC Ukraine

Ініціатива Нацкомісії з регулювання енергетики (НКРЕКП) з уніфікації тарифу на розподіл електроенергії є економічно необґрунтованим, і може призвести до банкрутства великих енергоємних підприємств.

Про це заявив віцепрезидент з питань енергетики ICC Ukraine Олександр Трохимець.

"Суттєвих економічних причин для ухвалення рішення про уніфікацію ні від представників, ні Міненерго, ні НКРЕКП ми не почули. Тиск бізнесу змусив відмовитися від цієї ідеї. Тодішній голова НКРЕКП Тарасюк виступив проти неї, проте після зміни керівництва та складу регулятора там вирішили повернутись до питання уніфікації", – нагадав Трохимець.

Він пояснив: зараз тариф розбитий на тариф для споживачів з 1-м класом напруги, а це велика промисловість (приєднана до енерголіній з напругою 27,5 кВ і вище), і за 2-м класом напруги – решта споживачів (до 27,5 кВ.).

"Постачання електроенергії великим підприємствам вимагає використання набагато меншої інфраструктури та втрати електроенергії є значно меншими. Тоді як тариф для 2-го класу дозволяє покрити витрати на доставку електрики населенню та малому бізнесу. Тому різниця у тарифах на розподіл обумовлена законами фізики", – наголосив експерт.

Уніфікація тарифів на розподіл за класами напруги негативно вплине на роботу великих промислових підприємств, підкреслив Трохимець.

"Витрати великих споживачів за транспортування електроенергії зростуть на десятки чи навіть сотні мільйонів гривень залежно від розміру підприємств. Також фактично збережеться крос-субсидування, оскільки великі промспоживачі заплатять за втрати у мережах дрібних споживачів. Зрозуміло, що таке зростання веде до того, що частина найбільш енергоємних підприємств може зупинити виробництво або взагалі збанкрутувати", – резюмував Трохимець.

Нагадаємо, раніше міжнародне Енергетичне співтовариство закликало НКРЕКП відмовитися від цього наміру. Як заявив у Співтоваристві, позиція Нацкомісії – необґрунтована, а сам намір є незрозумілим. Також там нагадали, що основний принцип регулювання мережевих тарифів викладено у статті 18 Регламенту 2019/943: він передбачає, що тарифи повинні відображати витрати та бути прозорими.