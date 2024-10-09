Рада схвалила зменшення строків для корупціонерів за співпрацю зі слідством

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №12039 щодо вдосконалення регулювання угод про визнання винуватості у провадженнях щодо корупційних правопорушень.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 268 нардепів. "Законопроєкт не голосували одразу в цілому, так як в залі були застереження щодо цього від двох фракцій", – додав нардеп.

За його словами, текст законопроєкту підтримали САП і НАБУ, також він відповідає міжнародним зобовʼязанням України перед ЄС.

Документ, зокрема, вводить нову статтю, яка дозволяє у випадку співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди призначати менший строк ув’язнення ніж вимагає кодекс. Наприклад 5 замість 8 років.

При цьому суд зможе визначити як додаткове покарання штраф до 102 млн грн за особливо тяжкий злочин та понад 4 млн грн за тяжкий злочин. Також суд зможе в таких випадках конфіскувати майно фігуранта, якщо цей вид покарання буде узгоджено.

Водночас цей інструмент не можна буде застосовувати за загальним правилом до організаторів схем за винятком випадку, що такий організатор викриє іншого організатора.

У разі, якщо йдеться про злочини меншої тяжкості і якщо це не великі схеми без співучасників, то зменшене ув’язнення зможе отримати фігурант, який повністю відшкодовує збитки, сплачує штарф та може отримати додатково конфіскацію.

Як повідомлялося, днями НАЗК вперше в історії виплатило передбачену законодавством нагороду викривачу корупції. Він викрив схему в Міноборони