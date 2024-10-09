Агрохолдинг МХП Косюка купив логістичну компанію

Найбільший в Україні виробник курятини агрохолдинг МХП Юрія Косюка став власником української логістичної компанії "КТЛ Україна".

В рамках угоди МХП придбав 70% у британській KK&Sons, якій належить українська логістична компанія, пише українська редакція Forbes.

Для МХП це перша інвестиція у логістичний бізнес, повідомили у пресслужбі компанії. Робота над угодою тривала близько 10 місяців.

У МХП сподіваються, що інвестиція у KTL Ukraine дозволить агрохолдингу масштабуватись у морській логістиці.

KTL вже понад шість років ефективно співпрацювала з МХП, повідомив співвласник KTL Ukraine Андрій Кузьмін. Після закриття угоди він обійняв позицію генерального директора "КТЛ Україна".

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Як повідомлялося, у квітні кіпрська MHP SE (материнська компанія "Миронівського хлібопродукту") отримала дозвіл Антимонопольного комітету України на придбання контрольного пакету акцій лондонської компанії KK & Sons Group LTD. Ця фірма – єдиний власник ТОВ "КТЛ Україна" і низки інших компаній, пов'язаних з одеситами Андрієм Кузьміним, Сергієм Кочергіним та Ігорем Хохловим.

KTL Ukraine – логістична компанія, яка працює на українському ринку з 2013 року. Займається морськими контейнерними перевезеннями, автомобільними та залізничними перевезеннями, складуванням та перевалкою вантажів, фрахтуванням суден тощо. Входить до турецької мережі Kinay Network (KTL розшифровується як Kınay Transport and Logistics).

Нагадаємо, у 2023 році "МХП" домовився про залучення кредитів на загальну суму $480 млн від Міжнародної фінансової корпорації (IFC) з групи Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Корпорації міжнародного фінансування США (DFC). Ці кошти компанія планувала витратити на рефінансування боргу і підтримку поточної діяльності.

МХП – найбільший виробник курятини в Україні, належить Юрію Косюку. Займається також виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені напівтуші курей, які переробляються, зокрема на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. У лютому 2019 року МХП завершив угоду щодо придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.