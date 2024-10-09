"Оператор тилу" провів перші закупівлі харчування за рамковими угодами
Держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони провело перші закупівлі харчування за рамковими угодами та уклав два договори договір на закупівлю харчів для військових.
Про це повідомляє пресслужба ДОТ.
Тепер їжу для військових у Рівненську область постачатиме компанія "Аделін", а у Львівську –ТОВ "Трейд Граніт Інвест".
Із договорами, а також каталогами продуктів харчування можна ознайомитися за посиланням.
Зазначається, що рамкові угоди дозволяють попередньо кваліфікованим учасникам оперативно укладати контракти з Державним оператором тилу. Це пришвидшує постачання, а також допомагає забезпечити безперервність процесу.
У ДОТ наголосили, що цей інструмент буде використовуватись у випадках, коли треба оперативно підхопити забезпечення у будь-якому з регіонів. Для проведення рамкових угод ДОТ використовує готовий інструмент від Prozorro, який має певні особливості публікації інформації під час воєнного стану.
Як повідомлялося, Міноборони планує об'єднати свої закупівельні агенції – Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) і Державний оператор тилу (ДОТ) – в одне підприємство.
https://x.com/nashigroshi Наші Гроші
«Держоператор тилу» почав приховувати ціни і постачальників харчів для ЗСУ: тендери на 908 млн провели по закритій процедурі.
Державне підприємство Міністерства оборони України «Державний оператор тилу» 1 жовтня за результатами тендеру уклало угоду на постачання харчів до ЗСУ у Рівненській області на суму https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-09-16-014203-a 301,40 млн грн . Також очікується підписання ще однієї угоди розміром https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-09-20-013025-a 606,80 млн грн на харчі для військових у Львівській області. Про це повідомляється в системі «Прозорро».
Вперше за весь час роботи «Держоператор тилу» під керівництвом Арсена Жумаділова приховав всі дані про підрядників та ціну харчів. З інформації у «Прозорро» невідомо які фірми стали переможцями торгів та вартість окремих продуктів у контрактах.