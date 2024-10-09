БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Оператор тилу" провів перші закупівлі харчування за рамковими угодами

військові,харчі

Держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони провело перші закупівлі харчування за рамковими угодами та уклав два договори договір на закупівлю харчів для військових.

Про це повідомляє пресслужба ДОТ.

Тепер їжу для військових у Рівненську область постачатиме компанія "Аделін", а у Львівську –ТОВ "Трейд Граніт Інвест".

Із договорами, а також каталогами продуктів харчування можна ознайомитися за посиланням.

Зазначається, що рамкові угоди дозволяють попередньо кваліфікованим учасникам оперативно укладати контракти з Державним оператором тилу. Це пришвидшує постачання, а також допомагає забезпечити безперервність процесу.

У ДОТ наголосили, що цей інструмент буде використовуватись у випадках, коли треба оперативно підхопити забезпечення у будь-якому з регіонів. Для проведення рамкових угод ДОТ використовує готовий інструмент від Prozorro, який має певні особливості публікації інформації під час воєнного стану.

Як повідомлялося, Міноборони планує об'єднати свої закупівельні агенції – Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) і Державний оператор тилу (ДОТ) – в одне підприємство.

Міноборони (1013) закупівлі (2723) ДОТ (97)
Україна відправляє величезну кількість, мільйонів тон кукурудзи в Китай. В Китаї переробляється все на рослинні білки, такі як лізин, відправляється в Європу та годує данських та іспанських свиней. Давайте думати про великий проєкт, це мільярдні інвестиції які заходять в переробку. Давайте побудуємо це на території Польщі, якщо ви не хочете бачити ризики в Україні. Чи в Словаччині. Побудуємо там 3, 5, 10 заводів з переробки кукурудзи, і цю кукурудзу будемо переробляти замість Китаю. Це буде набагато дешевше, це будуть інвестиції, які допомагатимуть двом країнам.
09.10.2024 15:11 Відповісти
У Словаччині
09.10.2024 15:13 Відповісти
А ще краще у Румуніі- там добре знають що робити з кукурудзою.
09.10.2024 15:15 Відповісти
Євросоюз імпортує щороку до 4 млн тон цукру, або сирцю, або іншого. Ми ж експортуємо до Євросоюзу не більше, ніж 10%, 360 тисяч тон на рік. Все інше йде з Бразилії тощо. Євросоюз дуже цинічно підходить до цього. Бо ж, з одного боку, вони розказують про те, що нам треба https://techno.nv.ua/ukr/popscience/zahist-navkolishnogo-seredovishcha-50280780.html рятувати ліси Амазонки , з другого боку, цукор-сирець, йде з цих лісів Амазонки. Французи розказують, що ми створюємо додану вартість Франції, бо цукор-сирець з Амазонки переробляється на французьких заводах. А скільки там тої доданої вартості? 7%? 3%? Фактично придбавши цукор з України, і зробивши ваші снікерси, тістечка і морозиво набагато більше заробите.
09.10.2024 15:15 Відповісти
Трейд граніт інвест? У тушкованій свині і далі будуть лише жили та шкіра.
09.10.2024 15:12 Відповісти
Незалік. В статті не повідомляєтьься скільки коштів платників податків було вкрадено цими закупівлями.
09.10.2024 15:21 Відповісти
Боротьба з наживою в умовах капіталізму - це просто піззєц!
09.10.2024 15:48 Відповісти
А це що?

https://x.com/nashigroshi Наші Гроші

«Держоператор тилу» почав приховувати ціни і постачальників харчів для ЗСУ: тендери на 908 млн провели по закритій процедурі.

Державне підприємство Міністерства оборони України «Державний оператор тилу» 1 жовтня за результатами тендеру уклало угоду на постачання харчів до ЗСУ у Рівненській області на суму https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-09-16-014203-a 301,40 млн грн . Також очікується підписання ще однієї угоди розміром https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-09-20-013025-a 606,80 млн грн на харчі для військових у Львівській області. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Вперше за весь час роботи «Держоператор тилу» під керівництвом Арсена Жумаділова приховав всі дані про підрядників та ціну харчів. З інформації у «Прозорро» невідомо які фірми стали переможцями торгів та вартість окремих продуктів у контрактах.
09.10.2024 17:09 Відповісти

