Міністр культури заявив, що телемарафон триватиме до кінця війни з Росією. Цьогоріч на нього закладено 568 мільйонів

Національний телемарафон "Єдині новини" буде тривати доти до закінчення війни з Росією.

Про це заявив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький в ексклюзивному інтерв'ю "Голосу Америки".

Він повідомив про одну з перших зустрічей із колегами з різних каналів, які допомагають нам боротися з дезінформацією, яка досі подекуди проникає.

"Тому, я казав і кажу, що поки є війна, нам потрібен "Єдиний марафон". Він потрібен для того, щоб ми робили єдині підходи, які будуть розбивати пропаганду, яку робить Російська Федерація стосовно нас", – підкреслив Точицький.

Водночас, він додав, що це має бути проєкт більш освітнього характеру, де буде більше пояснюватися, наприклад, що є українська культура, що планується зробити, щоб її зберегти.

"Я вважаю, що Єдині новини можуть бути тією платформою, де ми це все це можемо проговорювати та позбавлятися тих російських ворожих наративів, які були закладені в різні періоди розвитку України", – додав міністр.

"У своїй роботі я від початку спілкуюся як з більшістю у політиці, так і з меншістю. Але я сказав і буду продовжувати говорити, поки йде війна, "Єдині новини" будуть. Але ми повинні, як і в усьому, робити більш якісний продукт, щоб це було цікаво", – підсумував Точицький.

Раніше повідомлялося, що основним джерелом отримання суспільно-політичної інформації для українців є соціальні мережі та месенджери, а телебачення поступово втрачає свої позиції.

У березні державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" уклало угоди з телеканалами, що входять до марафону "Єдині новини #UAразом" та російськомовного каналу "Freeдом", на виготовлення контенту протягом 2024 року на загальну суму 568 млн грн.