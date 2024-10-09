Не всі країни ЄС диверсифікували енергопостачання після вторгнення Росії в Україну, – фон дер Ляєн

Більшість країн Європейського Союзу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну диверсифікувати джерела енергопостачання, щоби позбутися залежності від російського викопного палива, однак це зробили не всі.

Про це сказала президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн на пленарному засіданні Європейського парламенту, присвяченому розгляду пріоритетів Угорського головування в ЄС, передає Укрінформ.

"Дозвольте мені звернутися до тих, хто досі вважає, що ми маємо залежати від брудного російського викопного палива. Лише за кілька днів після того, як російські танки вдерлися в Україну, європейські лідери зібралися у Версалі. І всі 27 погодилися диверсифікувати (постачання) та позбутися від російського викопного палива якомога швидше. Де ми зараз у цьому намірі, через 1000 днів? Європа дійсно диверсифікована. Але не всі діяли згідно із версальськими зобов'язаннями. Замість того, щоб шукати альтернативні джерела, одна із країн-членів, зокрема, шукала альтернативні шляхи для купівлі викопного палива з Росії", – заявила фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що Євросоюз натомість розбудував інфраструктуру та встановив нові зв'язки з надійними партнерами.

Так, європейці інвестували в розвиток виробництва дешевої та чистої енергії, досягнувши великого успіху. За першу половину цього року 50% споживання електроенергії в Європі забезпечено за рахунок внутрішнього відновлюваного виробництва енергії.

"Росія доводила знову і знову, що вона не є надійним постачальником. Тож тут не може бути жодних вибачень. Ті, хто насправді хочуть забезпечити енергетичну безпеку для Європи, мають передусім зробити власний внесок у це. Це правило, якого ми маємо дотримуватися", – підкреслила фон дер Ляєн.

У травні цього року єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявляла, що відмова від російського газу дорого коштуватиме для Євросоюзу, але він до цього готовий.

Пізніше Сімсон також заявила, що Євросоюз готовий до повного припинення транзиту російського газу українською газотранспортною системою після завершення чинного контракту в грудні нинішнього року.

Енергетична диверсифікація

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС зробив практичні кроки для зменшення залежності від російського викопного палива й ухвалив програму RePowerEU (енергетичного перезавантаження Європи).

Вона, зокрема, передбачає диверсифікацію джерел постачання енергії, розвиток інфраструктури для енергетичного взаємоз'єднання між країнами-членами, заходи із заощадження енергії, а також пріоритетний розвиток внутрішнього енерговиробництва за рахунок інвестицій у відновлювані джерела енергії.

Завдяки цьому залежність від російського викопного палива минулого року вдалося зменшити на 71%, а імпорт нафти з Росії до Євросоюзу впав на 90%.

Угорщина та Словаччина отримали тимчасові винятки з енергетичних санкцій Європейського Союзу проти Росії.