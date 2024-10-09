БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Четвер пройде без відключень світла, – "Укренерго"

10 жовтня заходи обмеження споживання електроенергії в Україні не плануються

Завтра, 10 жовтня, заходи обмеження споживання електроенергії в Україні не плануються.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами в денні години – з 10:00 до 16:00", – закликали в компанії.

У середу, 9 жовтня, стабілізаційні відключення електроенергії не застосовуються

Як повідомлялося, в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.

Автор: 

електроенергія (4356) Укренерго (2040) відключення світла (613)
Коментувати
Зацінили!
Земно кланяємося!
09.10.2024 18:58 Відповісти
А пісяшку можна потягнути?
09.10.2024 19:01 Відповісти
Ой не каркайте...
09.10.2024 19:10 Відповісти
Скільки можна піаритись, то на експорт продають ЕЕ, піар для того, щоб кацабня розбомбила відремонтовані підстанції?
09.10.2024 20:29 Відповісти

