Четвер пройде без відключень світла, – "Укренерго"

Завтра, 10 жовтня, заходи обмеження споживання електроенергії в Україні не плануються.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами в денні години – з 10:00 до 16:00", – закликали в компанії.

У середу, 9 жовтня, стабілізаційні відключення електроенергії не застосовуються.

Як повідомлялося, в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.