Кабмін знову змінив правила доставки повісток поштою

Кабінет Міністрів змінив правила вручення повісток від Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), які централізовано доставлятиме "Укрпошта".

Відповідна постанова Кабміну №1147 від 8 жовтня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Документом внесено зміни до Правил надання послуг поштового зв’язку у частині доставки повісток.

Зокрема, встановлено, що рекомендовані листи з позначкою "Повістка ТЦК" під час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто адресату (одержувачу).

"У разі відсутності адресата (одержувача) за зазначеною на рекомендованому листі адресою працівник об’єкта поштового зв’язку інформує адресата (одержувача) за наявним номером телефону та/або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК", – зазначається у документі.

Також постановою врегульовано дії співробітників "Укрпошти", якщо адресат не прийшов за рекомендованим листом до поштового відділення.

"Якщо протягом трьох робочих днів після інформування відділенням поштового зв’язку адресат (одержувач) не з’явився для одержання рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК", працівник об’єкта поштового зв’язку робить позначку "адресат відсутній за зазначеною адресою", яка засвідчується його підписом з проставленням відбитка поштового пристрою, порядок використання якого встановлюється призначеним оператором поштового зв’язку, і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає такий лист до відправника", – йдеться у постанові.

Нагадаємо, згідно з оновленими нормами законодавства, день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання вважається днем вручення повістки.

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Як повідомлялося, іншою своєю постановою від 1 жовтня Кабмін скоротив терміни явки резервіста або військовозобов'язаного за викликом повісткою через пошту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки з 14 до 7-10 днів.

Нагадаємо, у серпні Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, змінивши вимоги до повісток.

Зокрема, повістки, сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, матимуть унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду, за допомогою якого можна перевірити всю інформацію, зазначену у повістці. Перевірити QR-коду на повістці можна буде у додатку "Резерв+".

Сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру повістки централізовано розсилатиме "Укрпошта". Для цього Кабмін вже виділив 71,82 мільйона гривень на централізований друк та розсилання 900 тисяч повісток до кінця 2024 року.