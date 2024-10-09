Власники вкрадених Росією літаків вимагають від страховиків компенсацій на $3 мільярди

Одне з найбільших світових перестрахувальних агентств Swiss Re (Швейцарія) постало перед судом у Лондоні через захоплені Росією західні літаки, власники яких вимагають тепер відшкодування у страховиків розміром у $3 млрд.

Про це пише швейцарське економічне видання Finanz und Wirtschaft, передає Укрінформ.

"Swiss Re разом із іншими страховиками має відповідати перед судом у Лондоні через фінансові питання щодо сотень літаків, що залишилися в Росії. Власники літаків вимагають від страховиків кілька мільярдів доларів компенсації за літаки, які залишилися після початку вторгнення російської армії в Україну", – сказано в повідомленні.

Загалом позивачі вимагають понад $3 млрд за літаки та двигуни, які орендувалися російськими авіаперевізниками й зараз їм більше не доступні.

Спочатку сума збитків у цій справі становила $4,7 млрд, проте була зменшена в результаті переговорів із російськими компаніями.

Йдеться про приблизно 500 захоплених у Росії літаків, головним чином Airbus і Boeing, вартістю близько $10-12 млрд.

Окрім Swiss Re, судові скарги стосуються ще понад 20 страховиків і перестрахувальників, серед яких AXA, Lloyd’s of London, Chubb та AIG.

Із судових матеріалів випливає, що російські авіакомпанії були зобов'язані страхувати орендовані західні літаки в першу чергу на лондонському або міжнародному ринку. Якщо ж літак було застраховано у російського страховика, як, наприклад, Sogaz або Ingosstrakh, то страхове покриття мало бути оформлене у західних перестрахувальників, як, наприклад, Swiss Re – другого за величиною перестрахувального агентства у світі після Munich Re.

Судовий процес, який розпочався у Лондоні минулого тижня, має завершитися до Різдва, 25 грудня.

Західні літаки в Росії

Нагадаємо, Євросоюз 26 лютого 2022 року ввів санкції, які забороняють постачання до Росії цивільних літаків та запчастин, а також їхнє техобслуговування та страхування. Крім того, санкції зобов'язали лізингодавців розірвати до кінця березня того ж року контракти з російськими авіакомпаніями.

Мінтранс РФ своєю чергою уточнював, що всього в країні до повномасштабного вторгнення в Україну було 1 367 літаків, переважна більшість із них належала іноземним власникам. 78 з них було заарештовано за кордоном на вимогу власників.

У березні 2022 року Росія відмовилася повертати власникам літаки, які російські авіакомпанії використовували на умовах лізингу. Для цього влада РФ також ухвалила спеціальне законодавство, побоюючись, що російські авіакомпанії не зможуть виконувати польоти без повітряних суден світових виробників.

У серпні того ж року російська Асоціація експлуатантів повітряного транспорту (АЕПТ) просила розробити поправки до місцевого законодавства, які дозволять російським авіакомпаніям переставляти компоненти повітряних суден з одних літаків на інші.

У липні 2024 року стало відомо, що в Росії планують створити майданчик для виробництва аналогів оригінальних деталей для літаків Airbus та Boeing.