Наслідки української кібератаки: Росія не зможе відновити роботу судових сервісів щонайменше два тижні

Відновити роботу російської державної автоматизованої системи ДАС "Правосудие", яка забезпечує електронний документообіг у всіх судах РФ, а також сайтів російських судів вдасться не раніше 18 жовтня.

Про це повідомило російське видання "Фонтанка" із посиланням на документ судового департаменту при Верховному суді РФ. Цю інформацію також підтвердили джерела російського інформагентства РБК.

Скарги користувачів на проблеми з доступом до сайту системи "Правосудие" та російських судів почали надходити з вечора 6 жовтня. Судовий департамент Верховного суду РФ пояснює масштабний збій у роботі своїх сервісів із "інцидентом інформаційної безпеки", що трапився 7 жовтня.

За даними співрозмовників агентства, досі не працюють:

інтернет-сайти федеральних арбітражних судів на домені arbitr.ru;

телефонія арбітражних судів;

сайти судів загальної юрисдикції, управлінь Судового департаменту у російських регіонах на домені sudrf.ru;

сайти суддів на домені msudrf.ru;

модуль "Електронне правосуддя" (ej.sudrf.ru);

особисті кабінети працівників судів;

служби електронної пошти ДАС "Правосудие";

портал технічної підтримки із зовнішніми інформаційними системами;

модуль "ЕПр-СМЕВ", який забезпечує роботу системи міжвідомчої електронної взаємодії;

сервіс ПІ "ВКС" (розклад сеансів судових засідань у режимі відео-конференц-зв'язку);

сервіс ПІ "Нерухомість".

У судовому департаменті Верховного суду РФ визнали, що відновити роботу цих ресурсів вдасться не раніше 18 жовтня. До усунення несправностей пропонується надсилати невідкладні повідомлення та запити за допомогою особистих кабінетів "Пошти Росії" або поштових відділень.

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Як повідомлялося, проблеми з доступом до сайту російської системи "Правосудие" виникли у користувачів 6 жовтня, збої у роботі судових сайтів із цим доменом спостерігалися у всіх регіонах Росії, крім низки районних судів Москви.

7 жовтня відповідальність за кібератаку на електронні сервіси судової системи РФ взяли на себе кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони спільно з активістами групи "ВО Team". За даними джерел Lb.ua ЗМІ у Силах оборони, таким чином кіберфахівці "привітали" Путіна з днем народження.