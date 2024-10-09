Цибуля в Україні на 15% дорожча, ніж торік, хоча ціни почали знижуватися, – EastFruit

Ціни на цибулю в Україні цього тижня почали поступово знижуватися. Виробники повідомляють про помітне ослаблення попиту цю продукцію, тоді як пропозиція поступово зростає, оскільки збір цибулі активно триває в центральних і західних областях країни.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Так, на сьогодні фермери пропонують до продажу цибулю оптовими партіями по 8-14 грн/кг, що в середньому на 11% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Причиною зниження цін на цибулю експерти називають збільшення пропозиції на ринку продукції середньої та низької якості. До погіршення якості овочів спричинили несприятливі погодні умови в Україні у літні місяці поточного року.

Окрім того, через затяжні дощі в період збиральних робіт якість врожаю ще суттєвіше постраждала, внаслідок чого продукція виявилася непридатною для тривалого зберігання.

Намагаючись якнайшвидше реалізувати таку цибулю, від фермерів нині неодноразово надходять повідомлення про зниження відпускних цін. Тим часом продукція високої якості зараз рідко надходить у продаж, оскільки фермери вважають за краще тримати її в сховищах, чекаючи вищих цін.

Втім, цибуля в Україні наразі коштує в середньому на 15% дорожче, ніж в аналогічний торішній період.

Наприкінці вересня ціни на цибулю варіювалися в діапазоні 10-15 грн/кг.